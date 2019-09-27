Guardian: риск для национальной безопасности США — разоблачитель о разговоре Трампа и Зеленского

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США обнародовал поданную неизвестным сотрудником американской разведки жалобу, связанную с телефонными переговорами президента Дональда Трампа и его украинского коллеги, передаёт The Guardian. Из неё следует, что Трамп пытался помешать публикации стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Согласно обнародованной в четверг комитетом по разведке палаты представителей жалобе «разоблачителя» разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, действия главы Белого дома в отношении Украины «представляют угрозу национальной безопасности США», передаёт The Guardian.

По словам информатора, чьё имя не разглашается, Трамп использовал телефонный разговор с президентом Украины, чтобы «заставить его вмешаться» в ход выборов 2020 года, а позже попытался не допустить обнародования стенограммы беседы.

«В процессе исполнения моих официальных обязанностей, я получил информацию от множества сотрудников правительства, что президент Соединённых Штатов использует свои властные полномочия, чтобы просить о вмешательстве иностранного государства в американские выборы 2020 года», — сказано в жалобе.

Кроме того, администрация Трампа, пытаясь не допустить публикации стенограммы беседы, удалила её из «компьютерной системы, где такие стенограммы обычно хранятся».

По словам информатора, он не был «непосредственным свидетелем» событий, о которых сообщил. Однако он «считает достоверными рассказы коллег, поскольку почти во всех случаях многочисленные официальные лица вспоминали фактические закономерности, согласующиеся друг с другом».

The Guardian напоминает, что в среду стенограмма июльских переговоров Трампа с Зеленским всё-таки была обнародована. Так, из неё следует, что американский лидер упоминает о вероятном сопернике на предстоящих президентских выборах Джо Байдене в связи с бизнесом, которым занимался на Украине его сын Хантер.

«Есть много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил уголовное преследование, и многие хотят узнать об этом. Потому всё, что вы могли бы разузнать вместе с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастал, что прекратил преследование, так что, если вы можете заняться этим. Это звучит ужасно для меня», — заявил Трамп Зеленскому.