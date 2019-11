WP: Трамп питает к Украине настоящую «ненависть» — и переубедить его не удаётся никому

Дональд Трамп ещё с момента своего вступления на пост президента США «ненавидит» Украину и считает её «тотально коррумпированной» страной, пишет The Washington Post. Как поведали изданию бывшие и нынешние чиновники американской президентской администрации, неприязнь Трампа к Киеву становится всё хуже, и ни одному из его советников пока не посчастливилось ни переубедить президента, ни даже понять, откуда взялась такая нелюбовь.

В мае нынешнего года с президентом США Дональдом Трампом провели встречу трое его высокопоставленных советников, которые попытались убедить главу государства в том, что новый украинский лидер Владимир Зеленский является союзником Вашингтона и заслуживает поддержки, пишет The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних чиновников администрации американского президента. Между тем, стоило советникам начать свою речь, Трамп «обрушился на них», начав рассказывать о том, что всё украинское правительство в 2016 году вступило в сговор с Демократической партией США, предприняв попытку навредить ему лично. Как рассказали WP источники, знакомые с ходом той встречи, увещевания советников, среди которых был министр энергетики США Рик Перри, не помогли — чем сильнее они на него давили, тем сильнее противился Трамп, продолжая настаивать на том, что Украина — коррумпированная страна, которая попыталась ему навредить.



В рамках дела об импичменте Трампа, которое рассматривается сейчас палатой представителей США за закрытыми дверями, уже выступили около десятка свидетелей, и через все их показания красной лентой проходит один и тот же тезис — о том, что Трамп «упорно ненавидит» Украину, причём с первых дней на посту президента, продолжают обозреватели The Washington Post. Как поведали источники издания, понять, почему Трамп так относится к Украине, чиновники не сумели — хотя некоторые из них и предполагали, что Трамп воспринимает Украину как препятствие на пути к улучшению отношений с президентом России Владимиром Путиным.



Трамп оказался в своём враждебном отношении к Украине настолько упорен и «глух к стандартным внешнеполитическим призывам о необходимости поддерживать союзников», что высокопоставленные советники, ответственные за курс по отношению к Киеву пришли к выводу, что единственным лекарством от этой неприязни станет личная встреча между американским лидером и его украинским коллегой Зеленским, говорится в материале WP. Американские и украинские чиновники готовили встречу многие месяцы — и в рамках этой подготовки американские дипломаты даже пытались убедить украинскую сторону уступить требованиям Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани и провести расследование в отношении его возможного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена. В конечном счёте, Трамп озвучил данные требования лично, проведя в июле телефонные переговоры с Зеленским — и именно эти телефонные переговоры, содержание которых было позже обнародовано, стали поводом для запуска процесса импичмента против него, отмечают авторы статьи.



Впрочем, корни этих требований, как рассказали WP американские чиновники, следует искать ещё в начальном периоде президентства Трампа, когда Зеленский ещё был лишь комедийным актёром — ведь уже тогда советники американского президента, пытаясь убедить Трампа в том, что Украине нужно помочь, приходили в замешательство, сталкиваясь с его неприязнью к Киеву. Например, осенью 2017 года, в ходе брифинга перед встречей с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко на полях Генассамблеи ООН, Трамп засыпал докладывавшего ему чиновника — ныне ушедшего в связи с делом об импичменте президента бывшего специального президентского советника по Украине Курта Волкера — отрицательными отзывами об Украине, заявив, что это «не настоящая страна», что она всегда была частью России, и что она «тотально коррумпирована».



В то время внутри администрации шли споры о том, необходимо ли предоставлять Украине противотанковое оружие; предшественник Трампа Барак Обама отказался от подобного шага, опасаясь, что он усугубит конфликт на востоке страны, напоминают авторы. Между тем, внутри администрации Трампа практически все советники выступали в поддержку данной меры — за исключением самого Трампа, который говорил чиновникам, что ему «все» советуют не предпринимать подобного, чтобы не рассердить Россию. В декабре 2017 года Трамп всё-таки одобрил поставки Киеву оружия, однако его неприязненное отношение к Украине не только не развеялось, но ещё и ухудшилось.



Среди причин нелюбви Трампа к Украине опрошенные WP чиновники называли и «внешнее влияние», продвигающее «фальшивую» информацию об этой стране, и его в целом негативное отношение к любой иностранной помощи, и его адвоката Рудольфа Джулиани, который ранее публично обвинял Украину в коррупции и вмешательстве в выборы 2016 года. Не было среди чиновников и единства в том, как же заставить президента одуматься — тогда как высокопоставленные дипломаты говорили ему, что Киеву важно помогать ради поддержания порядка в мире, конгрессмены напоминали ему о том, что Украина заслуживает защиты ради демократических ценностей. Подобные «высокопарные» аргументы на Трампа не повлияли: как отметила бывшая сотрудница администрации вице-президента США Майка Пенса, тогда как простые американцы зачастую сочувствуют Украине, которая «сражается за ценности, считающиеся фундаментально американскими», Трампа такие вещи не трогают, и он предпочитает в любом споре поддерживать «более сильную сторону».





Комментарии читателей The Washington Post:

