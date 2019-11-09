Times: мультимиллиардер Майкл Блумберг способен потратить на президентскую кампанию больше Трампа

Один из самых богатых жителей Соединённых Штатов Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на президентские выборы, способен потратить на избирательную кампанию намного больше, чем Дональд Трамп, считает The Times. Как отмечает издание, состояние миллиардера-филантропа оценивается в $52 млрд, что почти в 17 раз превышает капитал действующего президента.

Миллиардер Майкл Блумберг, занимающий восьмую строчку самых богатых людей в Америке, может превзойти Трампа в тратах на избирательную кампанию, сообщает The Times. Состояние нового кандадата оценивается в примерно $52 млрд, тогда как у хозяина Белого дома, по данным Forbes, имеется только $3,1 млрд.

Как рассказывает издание, в 2009 году, когда Блумберг получил третий мандат мэра Нью-Йорка, он потратил на кампанию $100 млн — в 10 раз больше своего соперника. За год до этого он всерьёз раздумывал стать независимым кандидатом на президентских выборах, но в итоге решил, что в качестве мэра, который лояльно относится к правам геев, проводит реформу тюрем, а также собирается ограничить калории в напитках большого объёма и усилить контроль за оружием, он сможет побороться за общенациональную поддержку, досконально анализируя данные соцопросов.

На посту мэра Майклу Блумбергу ставят в заслугу привлечение инвестиций для возрождения трущоб мегаполиса и дружбу с Борисом Джонсоном, бывшим тогда мэром Лондона. Известно, что Блумберг является англофилом и считает Великобританию своим «вторым домом». В 2014 году королева пожаловала ему рыцарское звание за «феноменальную предпринимательскую и филантропическую деятельность».

По информации The Times, Майкла Блумберга, в отличие от Трампа, считают рассудительным и непоказным человеком, а также умным, но скучным оратором. После учёбы в университете Джона Хопкинса на инженера-электрика и Гарвардской школе бизнеса Блумберг с 1966 года стал работать в инвестиционном банке Salomon Brothers. В 1981 году он основал собственную компанию, продавая инновационные терминалы Bloomberg. Они по сей день используются во всех банках мира, позволяя одновременно следить за финансовым рынком и участвовать в торгах. Его империя выросла на продаже систем данных и компьютерных систем трейдерам с Уолл-стрит, а теперь она также включает новости бизнеса и политики.