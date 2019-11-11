CNN: в «битве за импичмент» русские на стороне Трампа — но в отношениях с США им нужна стабильность

Несмотря на призрачные шансы импичмента Дональда Трампа, россиянам эта процедура совсем не нравится — ведь в России Трамп очень популярен, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, отношения Москвы с Трампом противоречивы, так как с одной стороны её радует царящий в США политический хаос, а с другой ей не по душе, что в такой атмосфере с США нельзя наладить стабильный диалог.

Россия пристально следит за расследованием в рамках процедуры импичмента, и оно им не нравится — даже несмотря на то, что шансы на смещение президента Трампа с должности относительно небольшие. Как оказалось, в России он пользуется немалой популярностью. Корреспондент CNN Мэтью Чанс объяснит подробнее.

В бургерной в центре Москвы Трамп — это фишка меню.

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА: Вот, пожалуйста.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Бургер Trump… Что в нём?

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА: Мраморная говядина Black Angus…

МЭТЬЮ ЧАНС: Без полония?

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА: Что?

МЭТЬЮ ЧАНС: Без полония?

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА: Нет.

МЭТЬЮ ЧАНС: Ладно.

Президент — как и бургер — пользуется популярностью среди посетителей.

ЖЕНЩИНА: Да! Это такой прекрасный человек! Потому что у него особая причёска…

МЭТЬЮ ЧАНС: Вам нравится его причёска?

ЖЕНЩИНА: Да, она такая странная, но мне нравится. Он сильный… и забавный.

МУЖЧИНА: Если всё так и будет идти и если Трамп попадёт под импичмент, новый президент будет придерживаться по отношению к России более жёсткой позиции.

МЭТЬЮ ЧАНС: Больше критиковать?

МУЖЧИНА: Да.

Правда в том, что многие русские видят в Трампе своего друга в Белом доме — что бывает нечасто. И в случае импичмента они его потеряют. Российское государственное телевидение, плотно контролируемое Кремлём, в битве за импичмент безусловно поддерживает Трампа. «Ведь это Россия его избрала», — порой шутят там. Обвинения во вмешательстве в выборы в России официально отрицают, однако к ним зачастую возвращаются даже на серьёзных новостных шоу — с намёком.

«Вы с ума сошли, что хотите убрать нашего Дональда?» — спрашивает ведущий этой еженедельной новостной программы. «Они говорят, что Трамп ослабляет Америку», — говорит один из его гостей. — Да, ослабляет». «И за это мы его здесь и любим, — добавляет он. — Чем больше у них проблем, тем лучше для нас».

Ни для кого не секрет, что некоторым русским политический хаос в США доставляет удовольствие.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»: Хорошая собака. Превосходная американская собака.

Между тем, импичмент, как пишут в своём недавнем открытом письме в The Wall Street Journal республиканские члены конгресса, — это именно то, к чему стремится Владимир Путин. Однако быстро набирающий обороты процесс импичмента может быть слишком хаотичным даже для российского президента. Он хочет снятия губительных санкций, договоров в области контроля над вооружениями и налаживания рабочих отношений с Белым домом, которые, по его словам, в такой неблагоприятной политической атмосфере практически невозможны.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Как с ними иметь дело, когда они увлечены так внутренней политикой? Ну, ясно, что в условиях предвыборной борьбы так происходит всегда в любой стране, в том числе и в Штатах, но там вся эта внутриполитическая борьба приобрела, конечно, крайние формы. Такого, мне кажется, в истории Соединённых Штатов никогда и не было.

Как и сама Россия, здешние взгляды на Трампа и возможный импичмент весьма сложны и противоречивы. Их радует хаос, но им нужна и стабильность; кроме того, у них нет времени на оппонентов их американского друга.

МЭТЬЮ ЧАНС: Что насчёт людей, которые утверждают, что он плохой президент, ему нельзя занимать этот пост?

ЖЕНЩИНА: Они зануды. Это зануды, которые думают вот так (проводит двумя руками вперёд), потому что он вот такой президент (делает объёмный жест).

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.