MSNBC: Никки Хейли рассказала, как её «вербовали» против Трампа

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа уговаривали бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли работать против президента, «чтобы спасти страну», сообщает MSNBC со ссылкой на интервью и мемуары Хейли. По её словам, с подобными предложениями к ней обращался бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Сенсация из Белого дома — от бывшего постпреда президента Трампа при ООН Никки Хейли. В своих новых мемуарах она утверждает, что два высокопоставленных советника президента — бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон и бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли — вербовали её для работы против него (Трампа. — ИноТВ). Они говорили, что пытаются спасти страну.



В воскресенье утром на CBS Хейли отстаивала свои утверждения.



НИККИ ХЕЙЛИ, бывший постпред США при ООН: Ну конечно, это было! И вместо того чтобы говорить это мне, им следовало говорить это президенту. Не просить меня присоединиться к ним в их междусобойчике, а пойти и рассказать президенту, в чём они с ним не согласны, и уйти, если то, что он делает, им не нравится. Но работа против президента — это, на самом деле, очень опасно. И это противоречит конституции и желаниям американского народа. Это было оскорбительно.



Я же говорил, сенсация! У Белого дома находится корреспондент NBC Келли О’Доннелл. Что слышно, Келли?



КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News при Белом доме: На данный момент примечательно то, что это даёт нам некоторое представление о первых днях администрации Трампа. И нам известно, что Рекс Тиллерсон, который был госсекретарём, во многом был не согласен с президентом. Сегодня мы обращались к нему за комментарием, но не получили ответа.



Джон Келли, бывший глава аппарата (Белого дома. — ИноТВ), оправдывая свои действия, рассказывал, как пытался добиться от сотрудников администрации, чтобы они помогли президенту всесторонне понять проблему. По его словам, было важно, чтобы приближённые президента, люди, имеющие доступ к президенту, предоставляли ему как можно более полную информацию для принятия решений.



Что касается Никки Хейли, она собирается выпустить в продажу книгу. Очевидно, что спрос на книги повышается, когда заголовки в СМИ указывают на такие интересные знания и опыт… Кроме того, многие считают, что в дальнейшем она, возможно, будет баллотироваться в президенты.



До того как её выбрали на должность постпреда США при ООН, она была губернатором Южной Каролины, одного из ранних (по очерёдности проведения праймериз. — ИноТВ) штатов. И у неё всегда был потенциал для дальнейшей политической карьеры. Итак, определённо, возникают вопросы, как она будет позиционировать себя по окончании своей работы в Белом доме. Она явно остаётся союзницей президента, хотя в некоторых вопросах иногда его критикует. При этом она также даёт нам представление о том, как неправильно, по её мнению, занимались управлением некоторые люди, больше не работающие на президента.



Мы говорили об этой, скажем так, проблеме почти с самого начала. Потому что в трамповском Белом доме всегда были дворцовые интриги. И теперь Никки Хейли — одна из самых видных, самых известных людей, делящихся собственным видением ситуации. И в ближайшие дни это, определённо, привлечёт много внимания.



Комментариев от Белого дома пока не было. Я связывалась с ними сегодня, чтобы узнать, имеют ли они какое-то представление о содержании книги, что они думают о книге… Ответа пока не последовало.



Дата выхода в эфир 10 ноября 2019 года.