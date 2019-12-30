CNN: 2019-й стал «годом Путина» в силовой внешней политике

Дональд Трамп и Владимир Путин в минувшее воскресенье провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер поблагодарил американского коллегу за помощь в борьбе с терроризмом, передаёт CNN. Как отметил, комментируя эти переговоры, эксперт канала по международным отношениям Дэвид Роуд, 2019 год был очень удачным для Путина в плане демонстрации силы — несмотря на неудачи во внутренней политике.

И как нам только что стало известно, президент США выделил время в нынешнем праздничном сезоне, чтобы пообщаться по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся в воскресенье утром и стал первой с июля беседой между двумя лидерами.

Согласно пресс-релизу Кремля, господин Путин выразил Трампу благодарность за сотрудничество США в области борьбы с терроризмом — благодаря этому сотрудничеству, по словам российского лидера, удалось предотвратить террористический акт, который должен был состояться на новогодние праздники.

А со мной на связь выходит эксперт CNN по международным отношениям Дэвид Роуд. Здравствуйте, Дэвид, спасибо, что к нам заглянули. Итак, завершается 2019 год, на носу 2020-й, и оглядываясь назад на минувший год и даже на прошлое десятилетие, можно ли сказать, что этот год стал годом Владимира Путина, годом сильных лидеров вообще, но в особенности — именно Владимира Путина?

ДЭВИД РОУД, эксперт CNN по международным отношениям: Я думаю, что в плане демонстрации силы это так. Путин добился серьёзнейших успехов в Сирии, в чём ему помог президент Трамп, приняв решение о выводе из этой страны американских войск. Благодаря своей очень прицельной и решительной, а также, по мнению некоторых, жестокой интервенции в Сирию Путин смог показать Россию в роли мировой державы и вновь заявить о том, что она имеет свою роль в ближневосточных делах.

В итоге, хоть я и считаю, что у российской экономики есть очень значительные проблемы, а к тому же против Путина в ходе последних местных выборов начались серьёзные протесты, однако я скорее соглашусь с тем, что Путин в 2019 году проявил себя как мастер демонстрации силы лучше, чем любой другой лидер.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2019 года.