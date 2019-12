Заступился за Трампа и заставил гадать о своих планах — мировые СМИ о пресс-конференции Путина

По мнению иностранных СМИ, общаясь с журналистами со всех уголков России на ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин вновь «сыграл свою любимую роль отца нации». Глава Кремля решал внутренние проблемы, вновь озвучил позицию России по ряду глобальных вопросов, встал на сторону американского коллеги в скандале с импичментом, а также дал неоднозначные ответы на вопросы о своих планах на будущее.

19 декабря в России состоялась традиционная большая пресс-конференция президента Владимира Путина, которая, как и в предыдущие годы, привлекла внимание не только журналистов внутри страны, но и за её пределами.

В этом году мероприятие продлилось 4 часа 25 минут. Как обратила внимание британская газета The Independent на протяжении нескольких лет, в течение которых проводится встреча российского лидера с журналистами по итогам года, пресс-конференция значительно выросла в масштабах — как по продолжительности, так и по числу участников. Для сравнения: самое первое мероприятие продлилось всего полтора часа. В этом году пресс-конференция побила рекорд по присутствовавшим журналистам — Кремль аккредитовал 1895 человек.

Сам президент, по словам издания, воспользовался возможностью в очередной раз предстать «мудрым и решительным мировым лидером», у которого всё под контролем и за внимание которого пререкаются журналисты. «Путин вновь сыграл свою любимую роль отца нации», — комментирует бельгийская газета Le Soir.

«Царь даёт приём»

Как утверждает ABC News, пресс-конференцию Кремль проводит, чтобы «создать иллюзию открытости вокруг Путина». Тем временем в реальности СМИ в России, по словам канала, находятся под жёстким контролем государства, и «достучаться» до президента может далеко не каждый. The Washington Post в свою очередь напомнил, что чтобы обратить на себя внимание главы Кремля, участники мероприятия из отдалённых регионов часто приходят на встречу в национальных костюмах, привозят подарки, отчаянно размахивают плакатами с названиями своих изданий или темами вопросов. На этот раз, к примеру, журналист из Болгарии привёз с собой икону, а представитель Мордовии — национальный музыкальный инструмент.

По словам Der Standard, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина сейчас «прочно вошла в российскую предрождественскую программу», как советская романтическая комедия «Ирония судьбы» в русский Новый год.

По мнению швейцарского канала SRF, несмотря на то, что «российский президент постоянно держит поводья», пресс-конференция — всё равно «интересное событие, поскольку оно даёт представление о настроении Путина и его взгляде на мир». Пресс-конференция Путина — это «больше чем ежегодный ритуал», и тем не менее она далека от пресс-конференции в понимании западных журналистов — «скорее царь даёт приём». Ресурс отметил, что в этом году Путин «произвёл впечатление расслабленности, уверенности в себе и хорошего настроения». Почему бы и нет — год для него прошёл хорошо, добавил канал, упоминая военные успехи России в Сирии, сближение с Китаем и появление более активных призывов к сближению с Москвой в Европе.

«Барометр» российской политики

Вопреки традиции, в этот раз российский лидер начал свою «тщательно отрежессированную» пресс-конференцию не с обращения, в котором он обычно рассказывает о состоянии российской экономики, а сразу перешёл к вопросам и ответам на них, заметила South China Morning Post.

Как обычно, написала The Washington Post, на встрече с журналистами был поднят широчайший спектр тем, начиная от цен на авиаперелёты в отдалённые регионы России, вывоза мусора, здравоохранения вплоть до изменений климата. Газета называет пресс-конференцию «барометром», который помогает отслеживать изменения во внешней и экономической политике России. Это, как подчёркивает The Guardian, хороший шанс для Москвы прокомментировать различные волнующие население темы и при этом избежать дополнительных вопросов от журналистов.

В глаза бросается, что внешняя политика — «это то, что по-настоящему интересует Путина». На такие темы он говорит «действительно вдохновенно», считает SRF. Газета Handelsblatt тоже решила, что ответы президента о внешней политике выглядели более острыми: «О внутренней политике — скромно, о внешней — откровенно». Так, среди прочего Путин продемонстрировал свою жёсткую позицию по «Северному потоку» и по убийству в Берлине.

The New York Times тоже считает, что на вопросы по внешнеполитическим темам президент отвечал менее уклончиво, однако по большей части российский лидер повторял «хорошо отработанные отрицания широко известных вмешательств» и скандалов с участием Москвы за рубежом, включая украинский конфликт и недавние решение WADA не допустить Россию до Олимпийских игр и других международных соревнований.

Как и в прошлые годы, в этот раз Путин не преминул воспользоваться моментом, чтобы, как утверждает The Independent, «погрозить кулаком всему остальному миру», и, как выражается Le Figaro, «отпустить маленькую колкость в адрес США», объяснив глобальное сообщество не может быть под контролем лишь одной страны. Хотя, на взгляд австрийского издания Der Standard, в отношении, например, Украины глава Кремля в этот раз избегал острых высказываний и сравнительно коротко коснулся темы Донбасса.

Многие журналисты отметили, что российский лидер поделился своим мнением и на тему климатических изменений. Газета Le Figaro возмутилась, что глава Кремля поставил под сомнение почти единодушное мнение учёных об ответственности человека за изменения климата. По словам российского лидера, никто не может с уверенностью сказать, чем оно вызвано. Тем временем, как напомнило агентство Bloomberg, в Москве наблюдается самая высокая декабрьская температура за 133 года. L'Obs назвала российского президента «климатическим скептиком» не хуже Дональда Трампа.

Если уж говорить об американском лидере, то, конечно, зарубежные издания не оставили без внимания комментарии Владимира Путина об импичменте, объявленном палатой представителей США американскому лидеру Дональду Трампу совсем незадолго до пресс-коференции.

Как заявила газета The New York Times, Путин «высмеял» попытки Демократической партии хоть каким-то путём изменить результаты президентских выборов 2016 года, на которых одержал победу действующий американский президент. Заявления российского лидера, что импичмент был объявлен по «надуманным» причинам и провалится в Сенате, напомнили изданию слова республиканцев.

Испанский канал ABC подчеркнул, что глава Кремля «уже не первый раз ломает копья в поддержку своего американского коллеги, который делал то же самое в отношении российского лидера — и это несмотря на нынешнее плачевное состояние отношений между двумя странами». По мнению Kronen Zeitung, Путин исходит из того, что Трамп останется президентом США.

Планы на будущее

На фоне разворачивающегося сейчас в США политического хаоса «непоколебимая» фигура президента Путина в России выглядит особенно контрастно, отметила The New York Times. Тем не менее, как подчеркнула The Daily Telegraph, на протяжении пресс-конференции главу Кремля несколько раз в том или ином формате спрашивали, собирается ли он и дальше оставаться у власти и что думает об идее передачи части полномочий парламенту.

Наибольший интерес, по словам The Washington Post, вызвали слова президента о возможных изменениях в Конституции. Так, Путин заявил, что можно было отменить оговорку «подряд» в отношении правил о том, что один человек может занимать пост президента в течение не более двух сроков. Издание задаётся вопросом: стоит ли считать эти комментарии знаком того, что Путин не будет больше баллотироваться по истечению своего второго подряд президентского срока в 2024 году, или это говорит о том, что он, напротив, собирается вновь вступить в предвыборную гонку благодаря, скажем, новой Конституции или новым правилам.

После таких слов гипотез о планах главы Кремля на 2024 год, которых и без того появилось немало с момента последних выборов в 2018 году, стало ещё больше, обратил внимание канал TV 5 Monde. Некоторые считают, что Путин намеревается сохранить власть с помощью «новых функций», другие — что он снова временно станет премьер-министром. В любом случае, российский лидер никогда не выдвигал возможного преемника, а Кремль до это «считал преждевременным поднимать этот вопрос».

Упоминая о гипотезах относительно планов президента на будущее, Les Echos цитирует «близкий к Кремлю источник», который рассказал, что Путин якобы «устал от власти» и может сложить с себя полномочия ещё до следующих выборов, в 2022 году. «На международном уровне это позволит показать, что он не диктатор, а также заставит замолчать западных комментаторов, которые обвиняют его в авторитаризме. Внутри страны это позволит мягко подготовить себе смену». А швейцарская газета Le Temps приводит мнение политолога Алексея Макаркина, который считает, что Путин не хочет продлять свои президентские сроки, как белорусский лидер Александр Лукашенко, и предпочитает «казахскую модель», где президент Нурсултан Назарбаев после длительного пребывания у власти покинул свой пост, но при этом продолжает контролировать происходящее в стране.

Путин не дал прямого ответа и сохранил свои планы на будущее в тайне, подвела итога The New York Times. «Его комментарии в четверг были настолько туманными, что спровоцировали новую волну гаданий по кремлёвским чайным листьям».

«Гордый тем, что он сыграл важную роль в урегулировании политического беспредела, царившего в России при его предшественнике Борисе Ельцине, Путин сделал стабильность — или, как говорят критики, стагнацию — главным элементом своего пребывания у власти в течение двадцати лет», — комментирует издание.