Le Monde: отношения Европы и России никогда не будут прежними — и дело не только в Путине

Президент Франции предложил пересмотреть отношения с Россией, но многие политики и эксперты выразили скепсис по этому поводу. Как отмечает журналистка Le Monde, на Западе придерживаются мнения, что наладить прежние добрые отношения уже не получится, даже если Владимир Путин покинет свой пост.

Призыв Эммануэля Макрона «переосмыслить стратегические отношения» между Европейским союзом и Россией нашёл мало поддержки, в том числе среди стран вроде Италии, чьи руководители на протяжении 20 лет всегда поддерживали тёплые отношения с Владимиром Путиным, пишет Le Monde. Наоборот, по словам автора статьи, слова Макрона вызвали в большей части непонимание и скепсис, если не открытую враждебность.

Так, глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что не может не выразить надежду, что переосмысление отношений с Россией не произойдёт за счёт их «общих мечтаний о суверенитете Европы». В странах Прибалтики и Польше, а также в Германии расценили слова Макрона как попытку «выкрутить руки» партнёрам, учитывая, что Франция, например, сыграла важнейшую роль в возвращении России в ПАСЕ.

Другие же отмечают противоречивость отношения Макрона к России. Так, с одной стороны, он критикует Москву и требует, чтобы Кремль соответствовал фундаментальным демократическим принципам. С другой — он настаивает, что Россия и Европа должны быть вместе.

По словам политолога из Французского института международных отношений, Макрон предчувствует сближение США и Китая, поскольку не вполне уверен в трансатлантическом партнёрстве, и хотел бы не допустить того, что Франция и Европа окажутся не у дел. Но тем самым он ослабляет дружбу между Францией и Германией и больше не критикует Россию по её внутренним вопросам, сетует эксперт.

В Евросоюзе никто не спорит, что с Россией нужно разговаривать с позиций прагматизма, но инициатива Франции попала на почву недоверия. Автор статьи перечисляет проблемы — от сбитого самолёта MH17 до отравления Скрипалей, — которые на долгое время запятнали отношения между государствами и «оставили глубокие рубцы».

В свою очередь, в России тоже провели исследование, опросив молодых дипломатов, которые не упомянули никаких особых отношений у России с Западом. В их восприятии миропорядок оказался фрагментированным, с разными игроками, и Россия в нём держится особняком среди незападных держав. Они видят раздор в отношениях России как с ЕС, так и с США, но с Европой, по их мнению, можно наладить связи быстрее, особенно если там к власти придут правые силы, как в Венгрии или Австрии, или же чтобы составить противовес Китаю.

При этом те же самые дипломаты, политически нейтрально настроенные, говорят о своём чувстве разочарования по итогам 1990-х годов. Так что авторы исследования делают вывод: подобные настроения появились во времена Путина, но продиктованы они не только им, хотя они идут ему на пользу. Так что Западу не стоит рассчитывать, что оптимизм придёт к россиянам после ухода Путина.

«Эксперты сходятся во мнении, что больше ничего не будет, как прежде: во внешней политике путинизм переживёт Путина». И таким переломным моментом стал 2014 год. Россия взяла на вооружение темы мигрантов и однополых браков и тем самым пытается сказать, что она стала «настоящей Европой», пишет Le Monde.