SCMP: пока Трамп говорит о применении силы, Помпео обсудил свободы с участниками событий на Тяньаньмэнь

Дональд Трамп пригрозил разгонять митинги в США, в ряде городов переросшие в погромы, военной силой. Как отмечает South China Morning Post, на следующий день, в преддверии годовщины жестокого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь китайскими войсками, госсекретарь Майк Помпео встретился с участниками тех событий и обсудил права и свободы граждан КНР. По мнению критиков, лицемерие здесь «очевидно».

За два дня до годовщины жестокого подавления протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года госсекретарь США Майк Помпео встретился с активистами, лично принимавшими участие в тех событиях, пишет South China Morning Post. Как обращает внимание издание, за день до встречи американский лидер Дональд Трамп пригрозил военной силой разогнать демонстрации против полицейской жестокости расизма у себя в стране.

Беседа между Помпео и четырьмя участниками протестов на Тяньаньмэнь, Ван Данем, Су Сяоканом, Лиэн Ли и Генри Ли, проходила за закрытыми дверями. Госдепартамент не стал раскрывать обсуждавшиеся темы. Вместо этого дипведомство опубликовало следующее заявление: «Мы скорбим по жертвам 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к правительству, защищающему права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство».

Газета напоминает, что в 1989 году китайские власти ввели на площадь Тяньаньмэнь бронетехнику и жёстко подавили протесты, во многом спровоцированные смертью бывшего генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Ху Яобана. Этот инцидент и по сей день остаётся «больной темой» для Пекина.

Госдеп подчеркнул, что спустя более 30 лет число погибших и пропавших без вести во время столкновений протестующих и правительственных сил на Тяньаньмэнь остаётся неизвестным, и призвал найти и обнародовать эти сведения.

Как рассказал один из участников встречи, 51-летний Ван Дань, который некогда был одним из самых разыскиваемых Пекином лидеров студенческих протестов, во время беседы Помпео говорил мало. «Большую часть времени говорили мы», — подчеркнул активист.

По словам Вана, он призвал администрацию Трампа поднять вопросы о правах человека, включая реформу трудового законодательства и ослабления контроля над интернетом, во время переговоров по торговой сделке с Пекином. Кроме того, Ван предложил США сместить фокус диалога с китайского правительства на непосредственно граждан КНР и донести до них «правду» — в том числе и о событиях на Тяньаньмэнь.

Встреча с участниками событий на Тяньаньмэнь, отмечает South China Morning, пришлась на тот момент, когда сами американские власти столкнулись с критикой из-за своей реакции на протесты, вспыхнувшие в США из-за смерти Джорджа Флойда. Темнокожий житель Миннесоты умер от удушения, когда в ходе задержания полицейский прижимал его шею к земле коленом.

В понедельник 1 июня во время пресс-конференции президент Трамп пригрозил разгонять протесты, в ряде городов переросшие в погромы, военной силой, однако пока такие меры не задействовал. Тем не менее позднее полиция использовала химические вещества, чтобы заставить разойтись граждан, мирно митингующих у Белого дома, потому что лидеру нужно было спокойно дойти на близлежащей церкви и сделать там фото. Это вызвало негодование у общественности и некоторых политиков.

Бывший сотрудник Госдепартамента Роб Бершински считает, что подобным поведением президент, «по сути, подстрекает к насилию по отношению к протестующим». По словам экс-дипломата, действующая администрация «отступила от высоких моральных устоев, касающихся защиты демократии и человеческих прав».

«Лицемерие в том, что в течение следующих суток (после заявлений Трампа. — ИноТВ) госсекретарь Помпео встретился с людьми, пережившими протесты на Тяньаньмэнь, просто очевидно», — считает Бершински.

Как рассказал Ван Дань, на встрече с Помпео вопрос протестов в США не поднимался. «Мы не хотим, чтобы 4 июня обсуждалось в связке с другими проблемами», — объяснил активист.

Как пишет газета, посольство КНР на просьбу прокомментировать ситуацию отвечать не стало. Но своим мнением в Twitter поделился главный редактор государственного китайского издания Ху Сицзинь: «То, что сейчас происходит в США, доказывает, как важно было, чтобы Китай восстановил порядок в 1989 году. Однако тогда порядок в Китае был подорван куда сильнее, чем сейчас в США».

Бершински тоже считает, что проводить прямую параллель между «бессмысленным убийством людей» на Тяньаньмэнь и тем, как США урегулируют ситуацию с протестами сегодня, неправильно. Также, как заявил экс-дипломат, он не считает, что Помпео не следовало встречаться с китайскими активистами, однако на месте администрации он бы изначально вёл себя иначе.

Жёсткая реакции Трампа на протесты заставила многих вспомнить о его заявлениях по поводу Тяньаньмэнь, сделанных в 1990 году журналу Playboy. Будущий президент сказал, что действия Пекина «показали его силу». «А нашу страну сейчас все считают слабой… будто весь мир может наплевать на нас», — прокомментировал Трамп.

South China Morning Post подчёркивает, что имидж сильной Америки по-прежнему, по всей видимости, очень волнует действующего президента. Во время недавнего совещания с губернаторами лидер заявил, что из-за реакции миннеапольской полиции на протесты США стали «посмешищем для всего мира».