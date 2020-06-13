CNN: «простое недоразумение» — Польша призналась во временной оккупации чешских территорий

Минобороны Польши объяснило кратковременное вторжение на территорию Чехии «недоразумением» и непреднамеренной ошибкой своих солдат, которые патрулируют границы во время пандемии коронавируса. МИД Чехии подтвердил, что польские военные покинули страну, однако отметил, что официальных объяснений со стороны соседнего государства не последовало, пишет CNN.

Военное командование Польши призналось в случайной оккупации небольшой территории Чехии в прошлом месяце, однако настаивает, что это было простое «недоразумение», сообщает CNN.

Как рассказало изданию Министерство иностранных дел Чехии, в конце мая польские солдаты, охранявшие закрытую из-за пандемии границу, по ошибке пересекли её и не давали местному населению пройти к церкви. Посольство Чехии в Варшаве немедленно известило своих коллег о казусе, и те заверили их в том, что это было «простое недоразумение».

По словам официального представителя МИД Чехии, на данный момент польские солдаты уже покинули территорию чужой страны, однако ведомство всё ещё ждёт официальных объяснений инцидента. В то же время в пятницу Министерство обороны Польши заявило CNN, что имела место кратковременная оккупация части Чехии «в результате недоразумения, а не умышленных действий». Как подчёркивает ведомство, ошибку незамедлительно исправили, и конфликт разрешился с обеих сторон.

В статье отмечается, что границы между странами Евросоюза часто незаметны, а их жители пользуются свободой передвижения. Однако с началом пандемии государства закрыли въезд для иностранцев, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Польша на протяжении XX века уже участвовала в ряде более серьёзных конфликтов на границе с бывшей Чехословакией, напоминает CNN. Так, в 1919 году страны в течение недели воевали за право владеть Силезией, а в 1938 году Польша аннексировала область вокруг города Богумин.