Euronews: новые карантинные ограничения вызывают у европейцев недовольство и возмущение

Власти Франции, Италии и других европейских стран вводят всё новые ограничения, пытаясь взять пандемию под контроль. Однако количество случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти. В то же время среди населения нарастает недовольство новыми карантинными мерами. Многие опасаются, что это приведёт их к окончательному банкротству, а при отмене ограничений эпидемия разгорится снова, передаёт Euronews.

В Италии соцопрос, проведённый по заказу медиа, выявил, что большинство жителей Апеннин в целом согласны с новыми ограничительными мерами, которые ввело правительство. Хотя эта точка зрения оказалась незначимой для тех, кто вышел на улицы, чтобы протестовать.



Манифестанты недовольны ранним закрытием баров, кафе и ресторанов, как и отсутствием возможности в ближайшее время посетить фитнес-клуб или сходить в кино. Глава кабмина подчеркнул, что те бизнесы и малые предприятия, что понесут в результате решений властей убытки, получат доступ к помощи — её размер составит пять миллиардов евро.



ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр Италии: Мы пообещали поддержку, и мы её окажем. Но наша сегодняшняя цель состоит в том, чтобы сдерживать эпидемию, эти решения принимаются в интересах всей нации. Да, наши шаги могут подвергаться сомнению и критике, поскольку мы живём в демократической стране, и это право каждого — возражать против действий властей.



Во Франции ситуация тяжелее, чем в Италии. Количество инфицированных увеличивается ежедневно на десятки тысяч человек, число умерших за последние 24 часа составило 523 человека. Премьер уже заявил, что власти стоят перед тяжёлым выбором — но если они его не сделают, работа стационаров через две недели будет парализована.



В Европе самая высокая смертность от заражения коронавирусом наблюдается в Великобритании: COVID-19 окончился летальным исходом для более чем 45 тысяч жителей королевства. В Ноттингеме уже введён наивысший уровень опасности, и с полуночи четверга начнёт действовать локальный месячный карантин.



ПРОХОЖАЯ: Вы держите людей в изоляции, чтобы замедлить распространение инфекции — но как только ограничения снимаются, они опять начинают общаться и всё повторяется!



ПРОХОЖИЙ: Ну, они закрывают Ноттингем, что приведёт к его банкротству. Мелкий и средний бизнес умрёт, от города ничего не останется.



В Германии в среду канцлер намерена провести видеоконференцию с главами правительств всех 16 федеральных земель. Сообщается, что Меркель настаивает на введении более строгих ограничительных мер. Институт Роберта Коха тем временем сообщает, что на этой неделе во вторник выявили почти 11 с половиной тысяч новых заражений.



Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.