Euronews: власти Франции пытаются исправить тяжёлую ситуацию на фоне второй волны

Самая сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Евросоюзе сейчас наблюдается во Франции, где ежедневно регистрируют пятую часть всех заражённых в Европе. Президент Эммануэль Макрон собирает Совет по обороне, чтобы обсудить введение новых ограничений, включая удлинение комендантского часа, а также введение карантина в выходные дни и на наиболее заражённых территориях, сообщает Euronews. Новые меры будут оглашены в ближайшие дни.
В ЕС самая тяжёлая ситуация с пандемией — во Франции. В понедельник власти сообщили о свыше 27 тысячах заражений, выявленных за сутки. В воскресенье эта цифра превысила 52 тысячи человек.
Вторая волна, которую опасались власти и общество, может поставить под угрозу больничную систему страны. Профессор-иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси признал, что не исключает, что инфицированных может быть в два раза больше.
ЖАН-ФРАНСУА ДЕЛЬФРЕССИ, председатель Научного совета при президенте Франции: Нам тяжело даётся нынешняя ситуация. Имеющиеся в нашем распоряжении данные заставляют нас преполагать, что, скорее всего, вторая волна сокрушительнее первой — особенно если судить по тому, что происходит сейчас в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мне приходится констатировать, что очень многие сограждане не могут пока осознать, с какой бедой всем нам приходится иметь дело.
Во вторник президент Макрон проводит заседание оборонного совета, действующего в условиях чрезвычайной санитарной ситуации. По сообщению Le Monde, требуется «точная оценка эффективности комендантского часа, который затрагивает жизнь 45 миллионов французов».
Премьер-министр встретится с лидерами политических партий и движений, а также руководителями парламентских фракций. Глава кабмина проведёт и разговор с представителями профсоюзов и делегацией местных властей. Кастекс выслушает точку зрения собеседников на новое ужесточение ограничительных мер.
Le Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, предполагает, что рассмотрены будут удлинение комендантского часа, введение карантина в выходные дни, введение частичного карантина на наиболее заражённых территориях. Но школы, где каникулы завершаются в следующий понедельник, пока закрывать не будут. О принятых решениях объявят, скорее всего, в четверг.
Более 500 заявок поступило в центр «Моя карьера» от желающих стать самозанятыми или найти новые источники заработка в Москве. Обучающая программа центра «Свобода. Ответственность. Доход» начнётся 10 ноября.
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