France 24: «ситуация тяжёлая» — Франция из-за роста случаев COVID-19 расширила режим комендантского часа

Власти Франции расширили действующий с субботы в крупнейших французских городах режим комендантского часа ещё на 38 департаментов, в результате чего ограничения коснутся двух третей населения страны, сообщает France 24. По данным канала, гражданам, которых коснётся режим, запрещается выходить из дома без уважительной причины с 9 вечера до 6 утра.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс спустя шесть дней после введения комендантского часа в Большом Париже и восьми других французских агломерациях объявил о том, что из-за роста новых случаев заражения коронавирусом по всей стране новый режим будет распространён ещё на 38 департаментов*, передаёт France 24.

Как отмечается в материале на сайте канала, на пресс-конференции в четверг, где было объявлено о расширении карантинных мер, Кастекс напомнил, что Франция переживает вторую волну коронавируса и подчеркнул, что ситуация с пандемией в стране очень «серьёзная». По данным France 24, согласно данным, опубликованным через несколько часов после мероприятия, в этот день во Франции было зарегистрировано 41 622 новых случая COVID-19, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии.

По словам французского премьера, в результате расширения действия комендантского часа он коснётся 46 млн граждан страны — то есть двух третьих всего его населения. «Ближайшие недели несомненно станут для нас сложными, и наша система здравоохранения переживёт испытание на прочность», — цитирует Кастекса France 24.

Как заявил чиновник на пресс-конференции, режим комендантского часа останется в силе на шесть недель, а на следующей неделе власти оценят ситуацию и примут решение, необходимо ли ужесточать ограничения. «Если нам не удастся остановить пандемию, мы окажемся в крайне тяжёлом положении, и нам придётся задуматься о гораздо более жёстких мерах, — отметил он. — У нас ещё есть время, чтобы этого избежать, но его остаётся мало».

Комендантский час был введён во Франции в субботу в Париже и соседних со столицей департаментах, а также ещё в восьми агломерациях, включая Марсель, Лион, Сен-Этьен, Тулузу, Лилль, Монпелье, Руан и Гренобль, напоминает корреспондент France 24. Жителям запрещается покидать жилища с девяти вечера до шести утра без уважительных причин, в список которых, в частности, входят поездки на работу и с работы, посещение медицинских учреждений, визиты к родственникам, нуждающимся в уходе, а также выгул собак. При этом даже если гражданин выходит из дома с «разрешённой» целью, он обязан получить на государственном интернет-ресурсе специальный сертификат, уточняется в материале канала.

По данным France 24, несоблюдение комендантского часа карается штрафом €135, а многократным нарушителям грозит взыскание в размере до €3750.

* Основная единица территориального деления Франции, аналогична области (прим. ИноТВ).