Euronews: более 40 млн человек заразились коронавирусом — и число заражённых растёт

По данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусной инфекцией приближается к 41 млн человек, при этом более 1 млн 120 тыс. из них скончались. Страны Европы ужесточают карантинные меры и вновь открывают временные госпитали, которые создавались весной на пике эпидемии, поскольку число заражённых растёт всё быстрее. В их числе оказался и министр здравоохранения Германии, передаёт Euronews.

Более 40 миллионов случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в мире с начала пандемии. Свыше 1 миллиона 120 тысяч инфицированных умерли. Это данные Всемирной организации здравоохранения.



В Западной Европе в числе стран с наиболее высокой заболеваемостью — Франция. Правительство Пятой республики в этих условиях просит парламент согласовать введение режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения до февраля. Ранее в девяти крупных агломерациях был введён комендантский час.



В Ирландии возвращается общенациональный режим изоляции. Шесть недель выходить из дома можно будет лишь при наличии веских оснований. При этом школы продолжают работу.



В Великобритании высший уровень эпидемической опасности объявлен в Южном Йоркшире. Несмотря на протесты муниципалитетов, в регионе закрываются бары и пабы. Запрещено организовывать встречи представителей разных семей.



Тем временем в лондонском аэропорту Хитроу вводят новый экспресс-тест на коронавирус: у пассажиров для анализа берут образцы слюны. Результат должен быть известен в течение часа.



В Италии правительство объявило о введении ограничений на перемещение граждан в Ломбардии. Комендантский час будет действовать с 11 вечера до 5 утра. С пятницы аналогичные меры должны быть приняты в столичном регионе Лацио, там частично переводят на дистанционное обучение старшеклассников и студентов. На фоне роста заболеваемости в Милане и Бергамо возобновляют работу временные госпитали, созданные для больных с COVID-19 ещё весной.



В Германии в ряде городов введены локальные карантинные меры — в частности, режим домашней изоляции. Эксперты предупреждают, что эти ограничения могут быть распространены и на крупные агломерации.



В числе заразившихся оказался министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он находится на карантине. Отмечается, что из симптомов у него только насморк.



Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.