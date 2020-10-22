MSNBC: «Столько страданий мне видеть ещё не приходилось» — американский врач рассказал о второй волне пандемии

Эпидемиологическая обстановка в американском штате Висконсин близка к критической — количество новых случаев COVID-19 там продолжает расти, и в больницах остаётся всё меньше мест для пациентов с тяжёлой формой инфекции, заявил в интервью MSNBC врач сети Bellin Health Пол Кейси. Как признался медик, ему за всю 34-летнюю карьеру ещё ни разу не приходилось наблюдать «столько страданий».
Мы видели признания или скорее видеодневники медиков сети Bellin Health, а в прессе много рассказывали о том, что у клиник сети едва хватает ресурсов, чтобы справиться с притоком пациентов. Что, на ваш взгляд, должна сейчас понимать страна о происходящем в Висконсине и о том, как вы справляетесь с крайне резким ростом случаев заражения?
ПОЛ КЕЙСИ, заведующий отделением неотложной помощи, сеть клиник Bellin Health, штат Висконсин: В настоящий момент мы переживаем поразительный рост случаев COVID-19, который наблюдается уже месяц. Ранее вторую волну мы не ощущали, но сейчас находимся в самом её разгаре.
В пятницу в штате Висконсин было зарегистрировано 3800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Нам известно, что 6 процентов заразившихся в конечном счёте придётся госпитализировать, а значит, через 7, 10 или 14 дней в течение суток появится 228 пациентов, которым необходима госпитализация, — и это притом, что в нашем штате количество койко-мест практически исчерпано.
Я работаю врачом уже 34 года, но столько страданий за такой маленький промежуток времени мне раньше видеть не приходилось. За всю карьеру у меня ни разу ещё не было ситуации, чтобы всё отделение целиком — а это 20—30—40 мест — было заполнено пациентами с одной и той же болезнью.
Некоторые люди пытаются сравнивать коронавирусную инфекцию с гриппом. Так вот, к нам в день поступают столько же пациентов с вызванным COVID-19 воспалением лёгких, сколько с гриппом обычно бывает за весь сезон. Так что на грипп эта болезнь совсем не похожа.
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