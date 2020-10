CNN: американская рок-группа использует «космические пузыри» для защиты от пандемии на концертах

Рок-группа The Flaming Lips из Оклахомы устроила неделю назад живой концерт, на котором и музыканты, и публика находились в индивидуальных пластиковых пузырях. «Космические пузыри» уже давно являются частью их сценических шоу, но теперь музыканты решили поместить туда и зрителей в качестве дополнительной защиты от распространения коронавирусной инфекции, сообщает CNN.

Рок-музыканты из Оклахомы решили использовать надувные пластиковые пузыри размером с человека, чтобы защитить себя и своих фанатов от COVID-19 во время живого концерта, который состоялся неделю назад. Как рассказал в интервью CNN фронтмен группы The Flaming Lips Уэйн Койн, толчком для этой идеи стал эскиз, который он нарисовал ещё в самом начале пандемии.



Сначала музыкант изобразил своё выступление в 2019 году, где внутри пластиковой сферы, размещённой на сцене для дополнительного визуального эффекта как «космический пузырь», был только он один. Позднее он сделал новый рисунок, изображающий выступление The Flaming Lips в нынешнем году, — где изобразил внутри гигантских пузырей уже всех присутствующих, включая зрителей.



По словам Койна, тогда эта идея была лишь спонтанной реакцией на распространение коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина, и он даже не мог себе представить, что она станет реальностью. «Я не думаю, что кто-то мог бы даже предположить... в середине марта, что всё это будет продолжаться, понимаете, даже восемь месяцев спустя. Думаю, все мы тогда считали, что это на месяц или на пару месяцев, и что мы намерены с этим справиться», — пояснил он в интервью CNN.



Новую концепцию выступления с пластиковыми пузырями музыканты впервые представили в мае на телешоу со Стивеном Колбертом, и это вдохновило их продолжать развивать свою идею, сообщается в статье. «Космические пузыри» уже давно использовались в сценических шоу The Flaming Lips, поэтому они смогли легко подобрать необходимые параметры и заказать 100 дополнительных пластиковых сфер из Китая.



На живом концерте, который был организован неделю назад, музыканты поместили себя и всех присутствующих в отдельные пластиковые сферы, при этом публика с восторгом приняла эту идею и свободных мест не было. «Мне нравится, как это выглядит, потому что ты можешь испытывать эмоции и кричать сколько хочешь, но при этом никак не сможешь заразить человека рядом с тобой, даже если забудешь обо всём от волнения», — рассказал Койн в интервью CNN.



Однако вопрос о том, смогут ли пластиковые пузыри с фанатами и музыкантами внутри обеспечить безопасное будущее для живых концертов в условиях глобальной пандемии, пока остаётся открытым, отмечается в статье. По словам фронтмена The Flaming Lips, он и его группа готовы сделать всё возможное, чтобы помочь всем обеспечить безопасность, но в конечном итоге, всё же очень надеется на вакцину от коронавируса.