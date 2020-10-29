BFM TV: «обстановка царит угрюмая» — Франция напряглась в ожидании возвращения карантина

Пока власти Франции готовятся к ужесточению ограничительных мер для борьбы с коронавирусом — и, по данным прессы, не исключают даже возвращения всеобщего карантина, — жители страны ждут заявлений правительства с тревогой, передаёт BFM TV. По данным канала, французы осознают, что остановить распространение вируса по-другому не выйдет, однако прекрасно понимают, что повторное введение всеобщих мер малый бизнес не переживёт.

Во французском департаменте Гар сейчас солнечно, но ситуация за ясной погодой кроется мрачная: в регионе свирепствует коронавирусная инфекция. Поэтому местные жители с идеей возвращения всеобщих карантинных мер смирились достаточно спокойно.

ДЕВУШКА: Мы, в общем, говорим себе, что раз мы хотим избежать, чтобы такая же обстановка была и во время рождественских каникул, то, наверное, сейчас у нас последняя возможность начать действовать, пока ещё есть время.

Вместе с тем, люди всё же взвешивают аргументы за и против.

МУЖЧИНА: Карантинные ограничения очень полезны для медиков, для медицинского персонала всех уровней это лучший вариант, а о них ведь надо хорошо заботиться, и именно это наша страна сейчас и делает. С другой стороны — и это мне уже нравится гораздо меньше, — такие шаги сейчас просто убьют малый бизнес.

Малые предприятия практически по всей стране действительно испытывают трудности. В Страсбурге, который, как обычно, готовится к своей ежегодной рождественской ярмарке, обстановка царит угрюмая — владельцы баров и ресторанов с опаской ожидают скорых заявлений властей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Если мы должны будем закрыться, чтобы выйти из этого тупика, значит, нам обязаны будут оказать самую серьёзную поддержку. В противном случае будет настоящая «бойня».

Владельцы беспокоятся за своих сотрудников.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Разумеется, будет вводиться режим неполной занятости, рабочих часов будет меньше, и работники, к сожалению, к концу месяца будут получать меньше. И будет трудно — ведь сложным был весь нынешний год.

Последствия будут вполне конкретными. Владелице этого магазина секонд-хенда уже пришлось принимать трудные решения.

КОРРЕСПОНДЕНТ BFM TV: У вас сотрудники есть?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Пришлось уволить. Раньше был человек у дверей и ещё команда из двух-трёх сотрудников, но теперь зарплату им платить уже нет возможности, и я осталась одна.

В Париже повод для беспокойства всё тот же — предприятия боятся, что потеряют выручку, а вместе с ней и возможность платить зарплаты.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Я больше не размещаю заказов, товар для лавки закупать перестала. Что будет дальше — посмотрим, но может даже дойти до того, что магазин придётся закрыть.

Но несмотря на волнение, приоритеты у женщины чёткие.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Что нам пытаться уберечь — экономику или здоровье людей? Лично я считаю, что здоровье. Лучше, чтобы все остались здоровыми, и экономика потом смогла бы восстановиться и оказаться, так сказать, «в добром здравии», чем продолжать зарабатывать, но при этом болеть.

По оценке (министра экономики и финансов Франции. — ИноТВ) Брюно Ле Мэра, возвращение всеобщих карантинных мер будет обходиться экономике в 15—20 миллиардов евро в месяц, тогда как от точечных мер, принимаемых только в зонах, где активно распространяется вирус, потери будут меньше — около 5 миллиардов в месяц.

Между тем, французы опасаются не только экономических, но и психологических последствий от готовящихся мер. Жители этой деревни населением в 700 человек в департаменте Сена и Марна надеются, что возвращать карантинные меры будут в менее строгом виде, чем в прошлый раз. Например, эта женщина, которая любит прогулки, считает, что расстояние, на которое будет позволено отдаляться от собственного жилища, можно и увеличить.

ЖЕНЩИНА: У нас был запрет на прогулки дальше чем на километр. Но пройти километр — это же только обойти деревню да домой вернуться. А места-то у нас дикие, наткнуться можно разве что на косулю или на зайца.

Мэр деревни требует, чтобы власти использовали дифференцированный подход.



ФРАНСУА ДЕЙСОН, мэр деревни Вильсерф: Всё-таки в маленьких деревнях ситуация не такая же, как в крупных городах. Если пожилым людям запретят ходить в кафе или бистро, чтобы немного пообщаться с соседями, то их по сути подведут под нарушение этого запрета, ведь они почти наверняка его нарушат.

Мэр, в частности, хочет оставить единственный в деревне бар открытым, чтобы, как он говорит, «у людей было место, чтобы поздороваться друг с другом».

Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.