France 24: час в день, на километр от дома — во Франции снова вводят пропуска для прогулок

Французские власти решили снова ввести карантинные меры для борьбы с пандемией, передаёт France 24. Для этого на материковой части Франции возобновляется режим, при котором для передвижения по городу необходимы пропуска. Впрочем, в отличие от карантина, который был весной, теперь открыты парки, рынки и другие общественные места.
В папке у премьер-министра объявление указа, который напоминает французам, что эпидемия далеко не закончилась. Новый карантин, и возвращается пропуск на выход из дома. И какие могут быть теперь для этого цели?
Французы смогут отправиться на работу в случае, если удалённая работа невозможна, пойти за необходимыми покупками, на приём к врачу или для получения государственных услуг, подышать свежим воздухом в минимальной компании, совершить пробежку. Новое на этот раз в том, что пропуск позволяет отвести детей в школу.
ЖАН КАСТО, премьер-министр Франции:Можно получить два постоянных пропуска — от вашего работодателя, чтобы вы могли отправиться на работу и с работы, и от школьного учреждения, где учатся ваши дети, чтобы передвигаться между школой и домом.
Эти пропуска можно получить в бумажном варианте или загрузить через приложение Tous AntiCovid (Вместе против коронавируса. — ИноТВ). Но каковы ограничения по передвижению? С завтрашнего дня передвижения ограничены расстоянием в один километр от дома и временем в один час в сутки.
ФРАНЦУЖЕНКА: Мы уже так жили в марте. Мы не очень-то рады, что это снова придётся делать. Но если нужно, то будем так делать и соблюдать действующие правила.
ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Гулять, бегать что на пять километров, что на один километр — я не вижу очень уж большой разницы, не думаю, что это справедливо.
Штраф в 135 евро будет грозить тем, кто не соблюдает эти меры. В отличие от предыдущего карантина общественные места будут открыты. Среди них кладбища, религиозные учреждения, парки, сады, а также рынки. Но религиозные церемонии, массовые собрания и несанкционированные демонстрации запрещены. Карантин будет распространяться на всю территорию страны, за исключением заморских территорий. Только Мартиника, где вирус получил большее распространение, будет на карантине.
В «Роскосмосе» считают преждевременным вывод о внешнем воздействии в качестве причины появления трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Главный арбитр матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Спартак» Владислав Безбородов допустил две ошибки, одна из которых привела к голу, заявили в ходе заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).
Производители вакцин от коронавирусной инфекции, которые желают запустить продукцию в ЕС, должны пройти все предусмотренные в союзе стадии проверки и сертификации. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Еврокомиссия допустила, что при худшем сценарии развития ситуации с COVID-19 вакцину от коронавируса странам Запада создать не удастся, лучший сценарий предусматривает появление эффективной западной вакцины в течение ближайших нескольких месяцев.
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Бояринев в беседе с ТАСС назвал число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в следственных изоляторах и колониях.
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на вызов коллеги из «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную сборную России, в то время как он сам остался в молодёжке.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, сделанное после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (3:1).
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о выборах президента в США.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о выборах президента в США.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев в ходе встречи в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о неизменности внешнеполитического курса Бишкека после смены власти в стране.