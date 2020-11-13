«Ни сил, ни желания»: Prospect объяснил, почему не стоит ждать от Байдена смены политического курса

Не следует рассчитывать, что Джо Байден коренным образом преобразит американскую внешнюю политику, пишет Prospect. Хотя многим это кажется неизбежным, однако в действительности у нового хозяина Белого дома нет ни сил, ни намерений осуществлять сейчас «фундаментальную перезагрузку» на международной арене, подчёркивается в статье.

Главным вкладом, который сможет внести Джо Байден во внешнюю политику, станет попытка хотя бы отчасти восстановить «подмоченную репутацию» и вернуть американцам чувство собственного достоинства, пишет Анатоль Ливен в статье для Prospect. По его мнению, каких-то радикальных мер будет довольно немного, поэтому не нужно ожидать, что Байден действительно сможет преобразить внешнеполитический курс.



Не следует на это рассчитывать, поскольку у нового президента США не будет ни сил, ни намерений осуществлять фундаментальную перезагрузку, подчёркивается в статье. Как считает автор, одним из самых важных шагов могло бы стать возвращение Вашингтона под руководством новой администрации в Парижское соглашение по климатическим изменениям, из которого ранее вышел Дональд Трамп: «Помимо того, что климатические изменения грозят глобальной катастрофой, будущий ущерб для США от безудержного глобального потепления многократно превзойдёт всё то, что могут сделать Китай и Россия, если не считать ядерную войну».



Однако само по себе подписание этого соглашения мало что изменит, разве что позволит частично восстановить престиж Америки на международной арене, отмечается в статье. Дело в том, что очень многие страны тоже подписали Парижское соглашение, но не выполняют взятые на себя обязательства — хотя смысл этих договорённостей заключается именно в том, чтобы принимать меры, пишет Prospect.



Важную роль здесь будет играть и вопрос о том, смогут ли демократы получить большинство в сенате — но это будет понятно лишь к январю, когда в Джорджии пройдет второй тур, говорится в статье. Если им не удастся этого добиться, то сенаторы-республиканцы наверняка будут и дальше упорно блокировать любые законодательные инициативы демократов. Тогда новая администрация Байдена не сможет беспрепятственно принимать новые законы и вводить новые налоги, предупреждает автор.



Кроме того, сенат ещё должен будет утвердить кандидатуры в новый кабинет министров. И если демократы не победят в сенате, то Байдену придётся действовать президентскими указами, что также значительно сузит пространство для манёвра в области внешней политики, отмечается в статье. Хотя опыт Обамы и Трампа показывает, что этим тоже можно чего-то достичь, однако демократам тогда явно не удастся реализовать обещанный «зелёный новый курс», прогнозирует автор: «Таким образом, утверждение Парижского соглашения Байденом станет его самым важным в символическом и самым ничтожным в практическом плане внешнеполитическим решением».



По его мнению, внешняя политика по другим ключевым вопросам при администрации Байдена изменится очень незначительно, за исключением общей атмосферы: «Те люди, которых прочат на высокие должности, принадлежат к основе вашингтонского истеблишмента из сферы внешней политики и безопасности. Советник Обамы Бен Родс назвал их «кляксой» за сверхъестественную способность очернять любого, кто попытается изменить их отношение к миру», — говорится в статье.

В условиях «всеобщей истерии», при которых приходилось действовать Трампу, он фактически ничего не сделал для изменения прежней американской стратегии по ряду ключевых вопросов, подчёркивает автор. Хотя он и выступал иногда с положительными заявлениями в адрес Владимира Путина или Ким Чен Ыны, однако на практике американская политика по отношению к России и Северной Корее в целом ничуть не изменилась, пишет Prospect.



Там же, где Трамп всё-таки смог осуществить серьёзные изменения, демократы в значительной степени их признали и приняли, поэтому вряд ли решат что-то исправлять, полагает автор. Прежде всего, речь здесь идёт о политике в отношении Китая и о стремлении избегать новых войн. Нарастающая враждебность США к усиливающемуся Китаю берет своё начало ещё со времён «разворота в сторону Азии», объявленного Обамой и Хиллари Клинтон в 2011 году — если перевести с дипломатического языка, это фактически означало политику сдерживания Китая, говорится в статье.



Размещение новых американских войск в Восточной Азии, разработка новых систем вооружений для применения в прибрежных водах Китая, развитие партнёрских отношений с Индией — всё это начиналось ещё при администрации Обамы, напоминает автор. Да, Трамп ввёл также новые серьёзные пошлины на китайские товары, а также принял меры по сдерживанию Китая в сфере глобальных информационных технологий — но в отношении этих мер на администрацию Байдена будут оказывать давление в разных направлениях, подчёркивается в статье.



С одной стороны, она наверняка захочет вернуться к стратегии Обамы по расширению зон свободной торговли с союзниками, которые исключают Китай. Однако «свободная торговля» сегодня крайне непопулярна среди большинства американских избирателей, которые голосовали за демократов.

С другой стороны, антикитайская торговая политика Трампа, очевидно, провалилась — если не считать ущерб, нанесённый компании Huawei, и замораживание проектов по переходу на технологии 5G. Несмотря на пандемию и экономический кризис, китайская экономика продолжает расти (хотя и медленными темпами), в то время как экономика США находится в упадке, отмечает автор.



В результате Китай ещё больше закрепил за собой позицию «движущей силы экономического роста» в Восточной Азии и Европе, ограничив возможности других стран в этих регионах предпринимать какие-то меры против Пекина, говорится в статье: «Зависимость крупных государств от торговли с Китаем серьёзно затрудняла администрации Трампа поиск экономических союзников против Пекина. Эти затруднения сохранятся и у администрации Байдена».

Кроме того, Трамп и Байден наверняка будут одинаково пытаться избегать новых войн, прогнозирует автор. Они оба хорошо усвоили уроки Афганистана, Ирака и Ливии, а также ознакомились с результатами опросов общественного мнения, которые демонстрируют глубокую неприязнь подавляющего большинства американского общества к дальнейшим военным интервенциям, и вняли советам Пентагона о том, что новые войны станут подарком для Китая, пишет Prospect.



Следует напомнить, что несмотря на все свои громкие слова и угрозы, Трамп не начал ни одной новой военной кампании, констатирует автор. По его мнению, Байден продолжит стратегию Трампа по выводу войск из Афганистана, причём наткнётся на этом пути на те же препятствия.



Что же касается «ядерной сделки» с Ираном, из которой вышел Трамп, то Байден со своей командой выразил желание вернуться к ней. Однако некоторые его ведущие советники уже выразили намерение подготовить новую, более жёсткую версию сделки, а Тегеран уже заявил в ответ, что считает это абсолютно неприемлемым.



Возможно, сочетание американских санкций, вызванного пандемией кризиса и «умной дипломатии» всё же поможет Вашингтону заключить новый договор. Но с другой стороны, у Ирана сейчас есть реальная альтернатива — в виде китайских инвестиций и помощи. И если США начнут слишком сильно давить на Китай на Дальнем Востоке, то Пекин вполне может сделать из Тегерана своего полноправного союзника, что будет иметь далекоидущие последствия для баланса военных и политических сил на Ближнем Востоке, предупреждает автор.



Что касается отношений с Москвой, то демократы давно «питают отвращение к России и будут стараться как можно сильнее ей навредить», говорится в статье. Но для этого Байдену придётся убедить европейцев ввести новые санкции. Однако делать это в момент резкого роста напряжённости с Турцией было бы «верхом геополитической глупости», хотя это «вполне в духе сегодняшнего поколения европейцев», подчёркивает Prospect.



Реализовать новую стратегию в отношении Москвы будет мешать и то, что у стран Запада нет жизнеспособного плана по урегулированию кризиса на Украине, отмечается в статье: «Конечно, они могут вооружить украинцев до зубов, но это грозит повторением грузинского сценария 2008 года: российско-украинская война, сокрушительное поражение Украины и поспешное бегство США». Поэтому в нынешних условиях, как полагает автор, российско-американская враждебность, скорее всего, будет проявляться в основном в виде имитации активной деятельности.



Кроме того, команда Обамы в своё время подняла на пьедестал допотопную идею «глобальной лиги демократий», пытаясь изолировать Китай и Россию и надавить на них. Однако это ни в коей мере не способно изменить реальный баланс сил и лишь создаёт американцам негативный имидж на мировой арене, говорится в статье: «Поскольку США наверняка продолжат тесное сотрудничество с авторитарными союзниками и антилиберальными демократиями типа Индии, в мире будут усиливаться представления об американском лицемерии».



При этом данная идея имеет определённую опасность для Вашингтона, предупреждает автор: «С точки зрения Китая и России (мы говорим не только о власти, но и о простых людях), «продвижение демократии» американцами на самом деле нацелено на ослабление и даже на уничтожение их государств».



Однако если создавать угрозу жизненно важным интересам сильной страны, она в ответ также сделает всё возможное, чтобы навредить твоим жизненно важным интересам, — этот урок Вашингтон и его истэблишмент должны были хорошо усвоить за 25 лет реализации своей провальной стратегии в отношении России, подчёркивается в статье. «Но похоже, им понадобится ещё один урок. И я опасаюсь, что они его получат в полной мере», — заключает автор.