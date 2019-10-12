Le Figaro: на «ультрачувствительный» пост посла США в России выдвинули «номер два» американской дипломатии

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Как пишет Le Figaro, в нынешней обстановке это «ультрачувствительный» пост, и хотя Салливан не специалист по России, он обладает большим опытом в дипломатии.

На пост посла США в России предложили «номер два» в американской дипломатии Джона Салливана, сообщает Le Figaro. Учитывая двойственность Трампа в отношениях с Москвой, автор статьи называет этот пост «ультрачувствительным».



С мая 2017 г. Салливан занимал должность заместителя госсекретаря США и месяц выполнял обязанности главы американской дипломатии после отставки Рекса Тиллерсона. Автор статьи называет его «приветливым, но очень сдержанным юристом». Он отмечает, что Салливан не специалист по России, но возглавлял американскую делегацию во время стратегических переговоров с Россией по безопасности в середине июля.



Кандидатуру Салливана ещё должен одобрить сенат, напоминает автор статьи, и это может оказаться не такой простой процедурой. Демократы, которые там находятся в меньшинстве, и многие республиканцы могут потребовать гарантий, что Салливан будет держаться жёсткой линии в отношении Кремля.



Помимо прочего, будет обсуждаться и вопрос, кто может заменить Салливана на его нынешней должности. К тому же республиканцы призывают госсекретаря США Майка Помпео покинуть свой пост, чтобы претендовать на пост сенатора в 2020 году, пишет Le Figaro.