Le Figaro: на «ультрачувствительный» пост посла США в России выдвинули «номер два» американской дипломатии

03:00
Трамп прокомментировал сообщения о расследовании против Джулиани
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что прокуратура организовала расследование в отношении его личного адвоката Рудольфа Джулиани.
03:00
СМИ: Мейвезер хочет провести реванш с Пакьяо в Китае
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов к возобновлению карьеры ради повторного поединка с действующим обладателем титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
03:00
Франция прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Франция приняла решение приостановить все поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.
03:00
Менеджер Нурмагомедова стал участником потасовки на турнире PFL 7
Али Абдельазиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки на турнире по смешанным единоборствам PFL 7.
03:00
Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию
Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Берлине.
03:00
Президент Эквадора пересмотрит вызвавший протесты в стране декрет
Мэр столицы Эквадора Кито Хорхе Йунда заявил, что эквадорский лидер Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо. Именно данный документ привёл к массовым протестам в стране.
03:00
Власти Кузбасса решили увековечить память о Леонове в его родном селе
Власти Кемеровской области намерены увековечить память о советском лётчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.
03:00
Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании
Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей за всю историю национальной команды.
03:00
Источник: ПСЖ предложит новый контракт Неймару
Руководство французского ПСЖ намерено продлить контракт с бразильским форвардом команды Неймаром.
03:00
Протестующие в Эквадоре перекрыли подъезды к аэропорту столицы страны
Демонстранты перекрыли подъезды к аэропорту имени маршала Сукре, который располагается в столице Эквадора.
03:00
Санчес установил рекорд по количеству матчей за сборную Чили
Футболист миланского «Интера» Алексис Санчес стал рекордсменом чилийской национальной сборной по количеству сыгранных матчей.
03:00
Три корабля России контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США
Национальный центр управления обороной Российской Федерации заявил, что три российских корабля Черноморского флота контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.
03:00
В контракте на бой Ковалёва с Альваресом отсутствует пункт о реванше
Эгис Климас, менеджер российского чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва, рассказал о нюансах договора на поединок своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
03:00
Беспорядки в Эквадоре привели к остановке медного рудника в стране
Разгоревшиеся в Эквадоре протесты привели к временной остановке медного рудника Mirador.
03:00
Гимнастка Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде
44-летняя гимнастка Оксана Чусовитина квалифицировалась на Олимпийские игры — 2020 в Токио, которые станут для неё восьмыми в карьере.
03:00
В Совфеде оценили призыв главы МИД Украины «дожать Россию»
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
03:00
СМИ: Фернандес пропустит матч с Кипром
Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.
03:00
Один человек погиб в результате обрушения части здания отеля в США
Один человек погиб и трое пропали без вести после частичного обрушения отеля Hard Rock Hotel в американском Новом Орлеане.
03:00
Медведев: не мог и мечтать о шести подряд финалах на турнирах ATP
Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в шестой подряд финал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали от двух взрывов боеприпасов.
03:00
Японский фигурист Уно победил на Finlandia Trophy
Японский фигурист Сёма Уно победил на турнире Finlandia Trophy, который проходил в Эспоо.
03:00
В Турции заявили о ликвидации «459 террористов» в ходе операции в САР
Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «459 террористов».
03:00
Ассистентский хет-трик Шипачёва помог «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» победило «Автомобилист».
03:00
В США произошла стрельба в церкви
В американском городе Пелхэм мужчина устроил стрельбу в церкви.
03:00
«Спартак» уступил «Амуру» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский «Спартак» проиграл хабаровскому «Амуру» в серии послематчевых буллитов в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Подвергшийся нападению танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней
Подвергшийся нападению 11 октября танкер Sabiti вернётся в Иран в течение 10 дней.
03:00
Александрова уступила Остапенко в полуфинале турнира WTA в Линце
Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
03:00
Россия может помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис» в случае получения соответствующего обращения от японских властей.
03:00
Тренер сборной Кипра: Россия играет в современный и оборонительный футбол
Наставник сборной Кипра по футболу Ран Бен-Шимон поделился мнением о сопернике своего коллектива по следующему матчу квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года — команде России.
03:00
Число пострадавших в ДТП в Подмосковье возросло до семи
В результате ДТП на трассе Кашира — Ненашево в Московской области один человек погиб и семь пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
03:00
Источник: бой Фергюсона и Нурмагомедова может пройти в Нью-Йорке
Хабиб Нурмагомедов может провести очередную защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в бою с Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.
03:00
Помпео оценил выдвижение Салливана на пост посла в России
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру Джона Салливана на пост посла Соединённых Штатов.
03:00
УНИКС уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли эстонскому «Калеву» в рамках матча Единой лиги ВТБ.
03:00
Депутат объяснил заявление об адаптации НАТО к «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».
03:00
Напавшего на людей в Манчестере изолировали из-за проблем с психикой
В полиции Манчестера заявили, что напавший с ножом на людей в торговом центре города был изолирован из-за проблем с психикой.
03:00
Флинк обыграла Маттек-Сэндс в квалификации Кубка Кремля
Российская теннисистка Варвара Флинк обыграла американку Бетани Маттек-Сэндс в четвертьфинале квалификации Кубка Кремля.
03:00
Девять детей госпитализированы после распыления газа в украинской школе
Девять детей попали в больницу после распыления газа из баллончика в черниговской школе.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.
03:00
СМИ: Миланские клубы пытаются заполучить футболиста МЮ Матича
Итальянские «Милан» и «Интер» борются за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича.
03:00
МВД назвало причину массовой драки у рынка в Новосибирске
Массовая драка с использованием травматического оружия произошла возле Хилокского рынка в Новосибирске между торговцами и вымогавшими у них деньги.
03:00
Колыванов: мы по всем показателям превосходим сборную Кипра
Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов заявил, что соперник российской команды по матчу отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 уступает в классе подопечным Станислава Черчесова.
03:00
В МИД Британии призвали НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».
03:00
В Госдуме осудили намерение Пристайко с помощью ЕС «дожать Россию»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
03:00
Агент Луческу: Мирча дал своё согласие возглавить «Динамо»
Андрей Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент дал согласие возглавить московское «Динамо».
03:00
Замгоссекретаря США посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл 12—18 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.
03:00
Норвежский футболист «Ростова» назвал Карпина авторитарным тренером
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.
03:00
Ирак намерен подать запрос на восстановление членства Сирии в ЛАГ
Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что иракская сторона собирается подать официальный запрос на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).
03:00
В Подмосковье в ДТП погиб один человек и пять пострадали
В Московской области на дороге Кашира — Ненашево произошло столкновение трёх автомобилей, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник.
03:00
Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты
Соперник Даниила Медведева по финалу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Шанхае немец Александр Зверев признал силу россиянина накануне личного противостояния.
03:00
Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем.