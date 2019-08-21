New York Times: Трамп собирается назначить заместителя Помпео послом США в России

Новым американским послом в России, возможно, станет заместитель главы Госдепа США Джон Салливан, пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации Трампа. Между тем, как отмечает издание, у этого кандидата довольно ограниченный опыт работы с Москвой.
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит новым американским послом в России Джона Салливана, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря Майка Помпео, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
Если Трамп всё же остановит свой выбор на этом назначении, то Салливану ещё предстоит получить одобрение со стороны американских законодателей, говорится в статье.
Как отмечает издание, посол США в Москве — это престижная дипломатическая должность, при этом крайне непростая. Ситуацию усложняет ещё и то, что в Соединённых Штатах в течение двух лет велось федеральное расследование о возможных связях между предвыборным штабом Трампа и Кремлём.
Салливан работал в различных министерствах, однако у него ограниченный опыт взаимодействия с Москвой, которая, как известно, практикует «хитрый вид дипломатии», пишет The .
В 2017 году на слушаниях в сенате, когда его кандидатуру утверждали на должность замгоссекретаря, Салливан занял жёсткую позицию, говоря о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и об агрессивных действиях Москвы в отношении её соседей, например, об «аннексии Крымского полуострова»* в 2014 году.
Россия не была в центре профессиональной деятельности Салливана, однако в прошлом месяце он во главе американской делегации провёл в Женеве встречу со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль вооружений и другие вопросы безопасности.
А ранее в декабре прошлого года он совершил поездку по Центральной и Восточной Европе, в рамках которой он акцентировал внимание европейских официальных лиц на «дестабилизирующей» и «вредной деятельности» России, говорится в статье.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США рассматривают возможность разработки гиперзвуковой ракеты радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация готова оказать любую помощь бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту, у которого диагностировали рассеянный склероз.
Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, рассказал, почему остановил игру во время задымления.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение президента Италии Серджо Маттареллы принять отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он поддержал бы возвращение России в G8.
Российский судья Сергей Карасёв, который был главным арбитром матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, объяснил, почему не работал два последних тура перед дерби.
Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов рассказал, решатся ли украинские спортсмены за свой счёт отправиться на чемпионат мира в Екатеринбург. Ранее Федерация бокса Украины объявила, что не будет отправлять на турнир официальную делегацию.
Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил мнение, что исключение из соглашения о брексите условия о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС приведёт к установлению жёсткой границы на острове Ирландия.
Депутат Государственной думы Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.
Ведущий сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с Nation News оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о европейском будущем России.
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.