New York Times: Трамп собирается назначить заместителя Помпео послом США в России

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит новым американским послом в России Джона Салливана, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря Майка Помпео, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Если Трамп всё же остановит свой выбор на этом назначении, то Салливану ещё предстоит получить одобрение со стороны американских законодателей, говорится в статье.

Как отмечает издание, посол США в Москве — это престижная дипломатическая должность, при этом крайне непростая. Ситуацию усложняет ещё и то, что в Соединённых Штатах в течение двух лет велось федеральное расследование о возможных связях между предвыборным штабом Трампа и Кремлём.

Салливан работал в различных министерствах, однако у него ограниченный опыт взаимодействия с Москвой, которая, как известно, практикует «хитрый вид дипломатии», пишет The .

В 2017 году на слушаниях в сенате, когда его кандидатуру утверждали на должность замгоссекретаря, Салливан занял жёсткую позицию, говоря о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и об агрессивных действиях Москвы в отношении её соседей, например, об «аннексии Крымского полуострова»* в 2014 году.

Россия не была в центре профессиональной деятельности Салливана, однако в прошлом месяце он во главе американской делегации провёл в Женеве встречу со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль вооружений и другие вопросы безопасности.

А ранее в декабре прошлого года он совершил поездку по Центральной и Восточной Европе, в рамках которой он акцентировал внимание европейских официальных лиц на «дестабилизирующей» и «вредной деятельности» России, говорится в статье.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).