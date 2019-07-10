CNN: после скандала с утечкой сообщений британский посол решил поступить достойно и подал в отставку

Ким Дэррок принял решение подать в отставку с поста посла Великобритании в США после скандала с утечкой телеграмм, в которых он называл администрацию американского президента Дональда Трампа «неумелой», передаёт CNN. Белый дом отказывается теперь вести с ним дела, и выполнение им своих обязанностей стало нереальным. Поэтому Дэррок принял, как считают многие, достойное решение уйти с занимаемой им должности.
Этим утром, буквально в течение последнего часа, мы узнали о том, что посол Великобритании в США подаёт в отставку. Об этом стало известно через несколько дней после утечки телеграмм, в которых администрация Трампа характеризовалась как «неумелая».
Об этой срочной новости нам прямо сейчас расскажет Макс Фостер, который находится с нами на прямой связи из Лондона. Макс, что вам удалось узнать?
МАКС ФОСТЕР, корреспондент CNN: Алисен, он написал письмо в Министерство иностранных дел Британии. Я сейчас расскажу вам, что он сообщил своему начальству в Лондоне. Мы получили это письмо буквально только что, и я вам сейчас сразу его зачитаю.
«С момента утечки официальных документов из нашего посольства высказывалось множество домыслов относительно моей позиции, а также моего дальнейшего пребывания на посту посла».
Как нам известно, он должен был покинуть свой пост на Рождество.
«Я хотел бы положить конец этим домыслам. Текущая ситуация делает для меня невозможным дальнейшее выполнение моих обязанностей, как бы мне этого ни хотелось. Хотя моё пребывание на посту должно завершиться не ранее конца этого года, но я считаю, что в текущих обстоятельствах ответственным шагом будет позволить провести назначение нового посла. Я благодарен всем тем, кто в Великобритании и США оказывал мне поддержку в течение этих нескольких непростых дней. Это наглядно продемонстрировало мне глубокую дружбу и тесную связь между двумя нашими странами».
И заключительный отрывок: «Я также благодарен тем, с кем я работал последние четыре десятилетия».
В ответ на это его начальство, по сути, выразило ему благодарность. Все это произошло вскоре после дебатов, состоявшихся вчера вечером между двумя преемниками Терезы Мэй — Джереми Хантом и Борисом Джонсоном. В ходе этих дебатов Джереми Хант пообещал, что в случае, если он в этом месяце придёт к власти, то он оставит Кима Дэррока на посту посла.
А Борис Джонсон этого не сделал. Прозвучала лишь уклончивая поддержка в адрес посла. В результате последний оказался в очень неприятной ситуации. Выполнение им своих обязанностей во многом стало делом нереальным, поскольку Белый дом в настоящее время не ведёт с ним дела. Поэтому он решил поступить, как считают многие, достойно.
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