NBC: Цукерберг заявил о попытках России и Ирана вмешаться в президентские выборы в США

Такие страны как Россия и Иран уже работают над тем, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы в США, заявил глава Facebook Цукерберг в интервью NBC. Между тем он также отметил, что его компании удается выявлять и удалять подобные попытки.
Это происходит вновь. Но на этот раз Facebook заявляет, что компания в реальном времени наблюдает…
МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава Facebook: … ряд кампаний по вмешательству (в выборы. — ИноТВ) со стороны России и Ирана.
В эксклюзивном интервью Марк Цукерберг рассказывает о том, как иностранные игроки уже работают над тем, как повлиять на выборы 2020 года.
МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Поступает сигнал, говорящий о том, что эти страны намерены проявить активность на предстоящих выборах. Но также имеются признаки того, что нам удаётся проактивно выявлять и удалять их.
Сегодня Facebook объявил о ряде новых мер, в том числе: отметка для контролируемых государством СМИ, данные об организациях и владельцах, которые стоят за теми или иными страницами, а также контент с пометкой «ложный», которая будут выставляться независимыми структурами, занимающимися проверкой информации на достоверность.
ЛЕСТЕР ХОЛТ, корреспондент NBC: Говоря о событиях 2016 года, вы сказали, что компания была вынуждена действовать от обороны. Но если оглянуться назад, не было ли там чего-то большего? Может, Facebook не обращал на что-то внимание, поскольку это не имело никакого негативного эффекта на бизнес-модель компании?
МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Знаете, мы искали более традиционные угрозы, такие как хакерские атаки. Но мы не выискивали подобных координированных информационных кампаний, о которых мы сейчас знаем.
Между тем решение Facebook выявлять иностранных агентов было принято на фоне того, как компанию критикуют за то, что она не применяет те же стандарты к политической рекламе. Так, Facebook проигнорировал призыв сторонников Байдена, требовавших удалить рекламу Трампа, которая, как говорят, содержит ложную информацию.
ЛЕСТЕР ХОЛТ: Вам не кажется, что вы даёте зелёный свет политикам и говорите им: «Лгите, лгите, лгите».
МАРК ЦУКЕРБЕРГ: Нет, по-моему, важно, чтобы у людей была возможность слышать и видеть, что говорят политики. Эти заявления будут тщательным образом изучены другими журналистами, другими людьми.
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