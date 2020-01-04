CNN: убийство Сулеймани даст России лишь временное преимущество на Ближнем Востоке
Мы снова в эфире. И позвольте ввести вас в курс наших срочных новостей. В данный момент проходит похоронная процессия жертв пятничной американской бомбардировки международного аэропорта Багдада. Одной из жертв авианалёта стал высокопоставленный иранский военачальник Касем Сулеймани. Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ об ударе, поскольку Сулеймани планировал масштабную атаку. Иран клянётся отомстить за так называемый акт агрессии.
Отправимся теперь в Москву, чтобы узнать её видение ситуации. Мэтью Чанс следит за реакцией России на убийство иранского высокопоставленного генерала, и она определённо есть. Мэтью, как вы считаете, укрепила ли смерть Сулеймани позиции России в регионе?
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