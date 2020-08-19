Guardian: «невежество, отрицание и неосведомлённость» — Тунберг обвинила мировое сообщество в потере времени для спасения климата
Экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что, с тех пор как она впервые вышла на одиночную школьную забастовку за климат два года назад, в мире ничего не изменилось, сообщает The Guardian.
Как отмечает The Guardian, 20 августа юная активистка климатического движения и другие школьники, поддержавшие её забастовку, встретятся с канцлером Германии Ангелой Меркель, для того чтобы потребовать прекращения всех инвестиций в добычу ископаемых видов топлива.
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