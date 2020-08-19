Guardian: «невежество, отрицание и неосведомлённость» — Тунберг обвинила мировое сообщество в потере времени для спасения климата

В интервью The Guardian шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что из-за бездействия политиков в отношении климатического кризиса мир потерял «ещё два решающих года». По словам Тунберг, для борьбы с кризисом мировому сообществу необходимо перейти от слов к действию и прекратить все инвестиции в добычу ископаемых видов топлива.

Экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что, с тех пор как она впервые вышла на одиночную школьную забастовку за климат два года назад, в мире ничего не изменилось, сообщает The Guardian.

Как отметила в интервью британскому изданию Тунберг, за это время мировое сообщество так и не приняло необходимых мер для борьбы с климатическим кризисом.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что много всего произошло. Многие миллионы людей вышли на улицы… и 28 ноября 2019 года Европейский парламент объявил чрезвычайную ситуацию в области климата и окружающей среды», — заявила Тунберг вместе с другими экоактивистами Луизой Нойбауэр, Ануной де Вевер и Аделаидой Шарлье.

При этом шведская активистка подчеркнула, что за последние два года в мире было выброшено больше 80 млрд тонн углекислого газа.

«Мы были свидетелями непрерывных стихийных бедствий, происходящих по всему миру. Погибло множество людей и были потеряны ресурсы для существования, и это лишь начало», — добавила Тунберг.

Активистка добавила, что мировые лидеры неоднократно заявляли о существовании «экзистенциального кризиса», однако когда дело доходило до действий, они «находились в состоянии отрицания».

«Мы, фактически, потеряли ещё два решающих года из-за политического бездействия», — приводит издание слова Тунберг.

По её словам, большинство людей отказываются признать, что для того чтобы бороться с климатическим кризисом богатым странам необходимо перестать загрязнять окружающую среду. «В основе проблемы лежит смесь невежества, отрицания и неосведомлённости», — считает Тунберг.

Как отмечает The Guardian, 20 августа юная активистка климатического движения и другие школьники, поддержавшие её забастовку, встретятся с канцлером Германии Ангелой Меркель, для того чтобы потребовать прекращения всех инвестиций в добычу ископаемых видов топлива.