Die Zeit: Ангела Меркель провела встречу с Гретой Тунберг и Лизой Нойбауэр

Глава ФРГ Ангела Меркель встретилась с климатическими активистками Гретой Тунберг и Лизой Нойбауэр, пишет Die Zeit. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии поддерживает молодёжь, выступающую с требованиями по защите климата. Издание отмечает, что Тунберг и Нойбауэр неоднократно обвиняли немецкое правительство в том, что оно недостаточно активно ведёт климатическую политику.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела встречу с климатическими активистками Гретой Тунберг и Лизой Нойбауэр, сообщает Die Zeit. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, Меркель поддерживает молодёжь, выходящую на улицы с требованиями принятия большего количества мер по защите климата.
Как пишет издание, Меркель намерена использовать председательство Германии в Совете ЕС для того, чтобы добиться большего прогресса в области защиты климата. Тунберг и Нойбауэр неоднократно обвиняли правительство ФРГ в том, что оно недостаточно активно проводит климатическую политику: они призывают все страны мира иметь дело с климатическим кризисом именно как с кризисом.
Die Zeit отмечает, что климатические организации расценили встречу Меркель с Тунберг и Нойбауэр как важный сигнал. Кроме того, по их мнению, встреча канцлера с активистками носила не только символическое значение.
Издание напоминает, что Грета Тунберг и Лиза Нойбауэр, совместно с ещё двумя климатическими активистками из Бельгии, месяц назад призвали ЕС к мерам против угрожающих природных катастроф. В частности, они потребовали прекратить инвестиции и субсидии в углеводороды. Их петицию уже подписало более 120 тысяч человек: среди них Нобелевский лауреат Малала Юсуфзай и множество знаменитостей, таких как голливудский актёр Леонардо ДиКаприо.
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