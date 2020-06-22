Stern: Арнольд Шварценеггер осудил политизацию ношения масок в США

Кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поддержал решение об обязательном ношении масок в общественных местах и отметил, что политизация этого вопроса является глупостью, пишет Der Stern. Как отмечает издание, это высказывание можно воспринять как явную критику в адрес республиканцев, многие из которых (включая самого президента США) отказываются носить маски, воспринимая эту меру в качестве посягательства на личную свободу.

В общем и целом, немцы приняли тот факт, что в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски, пишет Der Stern: однако в США эта тема носит ярко выраженный политический окрас. По мнению кинозвезды Арнольда Шварцнеггера, такой подход является глупостью.

Издание напоминает, что до 2011 года республиканец Шварценеггер был губернатором Калифорнии. Теперь же он поддержал нынешнего главу штата — демократа Гэвина Ньюсома, распорядившегося о том, что жители Калифорнии обязаны носить маски в магазинах и местах скопления людей.

«Это на 100% верное решение. Оно поможет нам победить этот ужасный вирус. Представители науки единогласны: если мы все будем носить маски, мы замедлим распространение вируса и сможет вновь запустить экономику. Любой, кто политизирует этот вопрос — идиот, не умеющий читать», — написал Шварценеггер у себя в Twitter.

Как отмечает Der Stern, в предложении о политизации масок содержалась явная критика против республиканской партии. Отказ от ношения масок стал, практически, партийной линией республиканцев, пишет издание. Всё начинается с самого президента Трампа, последовательно отказывающегося от ношения маски на публичных мероприятиях. Как пишет Der Stern, складывается ощущение, что многие республиканцы не носят маски, чтобы выразить свою поддержку в адрес президента.

При этом у республиканцев есть и другой мотив, пишет издание: они воспринимают маски в качестве посягательства на индивидуальную свободу, являющуюся священным благом для американских правых. Когда председатель Конгресса США Нэнси Пелоси ввела в парламенте обязательное ношение масок, это привело к протестам и отказам со стороны республиканских конгрессменов.

Неприятие масок хорошо подходит к представлению республиканцев о том, что кризис, на самом деле, не столь глубок, как кажется, пишет Der Stern.: для многих республиканских политиков и избирателей экономические последствия пандемии кажутся куда большей проблемой, чем здравоохранительные. Большинство штатов с республиканскими губернаторами не вводило строгих ограничительных мер.