Шварценеггер: Америка — это не только Вашингтон или её «сумасшедший» президент

Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа за решение выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает Frankfurter Allgemeine. Во время своего выступления на 24-ой климатической конференции ООН в польском городе Катовице он назвал американского президента «сумасшедшим» и призвал увидеть в Америке нечто большее, чем одного единственного лидера.

Кинозвезда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер известен тем, что публично выступает в поддержку климата и против президента США Дональда Трампа.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, бывший губернатор Калифорнии: Мне бы хотелось стать терминатором в реальной жизни, чтобы отправиться в прошлое и предотвратить открытие ископаемых видов топлива.

В понедельник Шварценеггер посетил 24-ую климатическую конференцию ООН в польском городе Катовице. В своём выступлении он назвал неправильным утверждение, что США вышли из Парижского соглашения по климату.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР: Если вы будете видеть в США не только Вашингтон, то заметите отдельные штаты и города. Региональные власти контролируют 70% выбросов. В городах и штатах выполняется огромная работа. Никто из них не выходил из соглашения. Губернаторы и мэры остались. Да, наш сумасшедший президент в Вашингтоне из него вышел, но не забывайте, что Америка — это не только Вашингтон или один единственный лидер.

Самый ранний срок, когда США планируют выйти из Парижского соглашения — это ноябрь 2020 года. Приблизительно в тоже время в США пройдут следующие президентские выборы. В этом году климатическая конференция продлится до 14 декабря.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2018 года