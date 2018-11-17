Guardian: Китай и Россия подталкивают мир к глобальному потеплению

Россия, Китай и Канада добились наименьших успехов в сокращении выбросов углекислого газа, сообщает The Guardian. Издание отмечает, что по данным учёных, если все страны будут следовать их политике в этом вопросе, то уже к концу столетия глобальное потепление составит более 5 °С.

Климатическая политика России, Китая и Канады уже к концу века приведёт к мировому глобальному потеплению более чем на 5 °С, что учёные называют «катастрофическим» показателем, пишет The Guardian.

При этом, как отмечает издание, США лишь немного уступают им в этом вопросе. Так, осуществляемая Соединёнными Штатами политика может вызвать рост температуры на более чем 4 °С. Таким образом, даже США, считающиеся мировым лидером в области охраны окружающей среды, демонстрируют показатель вдвое выше того, который учёные называют приемлемым. По их мнению, относительно безопасным потепление можно назвать, если оно не превышает 1,5 °С.

Для того чтобы получить данные для каждого из государств исследователям пришлось рассчитать, какой урон нанесут планете все страны мира вместе, если каждая будет придерживаться декларируемых целей отдельно взятой страны.

Согласно Парижскому соглашению, каждое государство определяет свой вклад в достижение декларированной общей цели удержать рост глобальной средней температуры на 2—1,5 °C в индивидуальном порядке. Страны-участницы договорились пересматривать вклад раз в пять лет. Таким образом учёные надеются за предстоящие два года убедить страны быть более амбициозными в борьбе с глобальным потеплением.

При этом среди крупнейших экономик мира наибольших успехов в этом вопросе добилась Индия, декларируемый вклад которой приведёт лишь росту средней температуры лишь чуть более чем на 2 °С.

Наименьшими успехами могут похвастаться Китай, а также крупные экспортёры энергии Россия, Саудовская Аравия и Канада. Эти страны «практически ничего не делают, для того чтобы ограничить выбросы углекислого газа», пишет The Guardian.