Обозреватель DT предрёк дефицит продовольствия по всему миру из-за украинского конфликта и антироссийских санкций

Несмотря на то что рост цен на энергоносители уже привёл к рекордному за последние десятилетия росту инфляции в целом ряде стран, наибольшее опасение вызывает повышение цен на продукты питания, пишет обозреватель The Daily Telegraph Лиам Халлиган. По мнению британского экономиста, рост цен на пшеницу и удобрения вследствие украинского конфликта и антироссийских санкций может грозить миру серьёзным дефицитом продовольствия.

Ещё до начала российской спецоперации на Украине в конце февраля инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума. И даже когда после окончания карантина в прошлом году в стране стал расти спрос, экономика восстанавливалась медленными темпами. И, как отмечает обозреватель The Daily Telegraph экономист Лиам Халлиган, это не только британская проблема, но и отражение давления на цепочки поставок по всему миру.

Производители повсеместно страдают от нехватки полупроводников и других важнейших материалов, а также от логистических и кадровых проблем. А теперь антироссийские санкции Запада и российские ответные меры привели к значительному росту цен, а значит, ещё больше подстегнули инфляционный рост.

По состоянию на март индекс потребительских цен в США вырос на 8,5% за год, что стало максимальным показателем с декабря 1981 года. В марте американский лидер Джо Байден запретил импорт нефти и газа из России, указывая на высокий уровень добычи в США. Тем не менее, согласно официальным данным, цены на энергоносители в стране всё ещё на 32% выше, чем год назад.

В Великобритании индекс потребительских цен за год достиг 7%, что намного превышает целевой показатель Банка Англии, который составляет 2%. Индекс розничных цен — более широкий показатель инфляции, включающий стоимость жилья, — в марте вырос на 9%. А ещё более тревожным показателем Халлиган называет тот факт, что индекс цен производителей в марте был на 19,2% выше, чем год назад. Исторически эти данные оказались хорошим «опережающим индикатором» того, куда движется базовая инфляция, так как, если фирмы не перекладывают повышенные расходы на потребителей, они в конечном итоге разоряются.

По состоянию на март в Великобритании цены на топливо для транспорта подскочили на 30,7%, а цены на электроэнергию выросли на 18,1%. Кроме того, на 54% выросла предельная цена на электроэнергию для домашних хозяйств, установленная британской Службой по рынкам газа или электроэнергии (Ofgem). Это привело к тому, что средние счета за коммунальные услуги для 22 млн семей выросли с чуть менее £1300 в год до почти £2000.

Так как данные по инфляции за март не учитывают столь резкий рост, Халлиган призывает британцев ждать дальнейшего роста инфляции, который продолжится в том числе и осенью, учитывая, что цены на энергоносители не падают.

Ещё больше осложняет финансовое положение британцев и тот факт, что средняя заработная плата в стране за последний год выросла всего на 3,8%, в то время как инфляция почти вдвое превысила этот показатель и в ближайшее время её рост лишь ускорится. А когда стоимость жизни растёт и в стране снижается покупательная способность, экономика замедляется. Данные прошлой недели уже свидетельствуют о стагнации розничных продаж. «Восстановление экономики Великобритании после пандемии потеряло свою динамику», — подытоживает автор статьи.

Однако когда речь идёт о серьёзных экономических последствиях спецоперации России на Украине, влияние на цены на продукты питания ещё важнее, чем влияние на цены на энергоносители. По мнению Халлигана, западные политические круги и средства массовой информации ещё не до конца осознали ключевое значение России, Украины и Белоруссии в глобальных цепочках поставок сельскохозяйственной продукции.

Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы, ячменя и других культур, миллионы тонн которых экспортируются через Украину. Обычно около трети мирового экспорта зерна отправляется из черноморских портов, однако этот экспорт практически прекратился. Согласно индексу цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, только в марте мировые цены на продовольствие подскочили почти на 13%.

Более того, конфликт и связанные с ним санкции также способствуют росту цен на удобрения. Дело в том, что на долю России, Украины и Белоруссии приходится около двух пятых мирового экспорта калийных удобрений, а вместе взятые, эти страны экспортируют почти треть удобрений, произведённых из азота и фосфора.

Теперь британские фермеры вынуждены платить за удобрения в пять раз больше, чем в апреле прошлого года, а значит, и сокращать посевы. Рост цен на сырьё и на пшеницу уже привёл к росту цен не только на хлеб, но и на яйца и молоко.

При этом, как экономист предупреждает в своей статье для The Daily Telegraph, на данный момент страны по всему миру преимущественно используют урожай, собранный в 2021 году. Когда в скором времени им придётся перейти на продовольствие, произведённое в этом году, миру может грозить дефицит продовольствия.

При этом наиболее остро экономические последствия российско-украинского конфликта будут ощущаться за пределами Запада, полагает Халлиган. Обозреватель напоминает, что серия протестов и вооружённых восстаний, охватившая Северную Африку и Ближний Восток в начале 2010-х годов, получившая название «арабская весна», в значительной степени была вызвана резким ростом цен на продовольствие. Эти регионы в значительной степени зависят от поставок урожая, в том числе из России и с Украины.

Уже сейчас правительство Египта вынуждено резко увеличить государственную помощь, для того чтобы сделать традиционные лепёшки доступными для бедных. А в Турции люди вынуждены выстраиваться в длинные очереди, чтобы купить дешёвый хлеб, который выдаёт государство.