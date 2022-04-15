Sky News: с таким вызовом британская экономика не сталкивалась уже несколько десятилетий

Рекордная за 30 лет инфляция в Великобритании серьёзно бьёт как по бизнесу, так и по обычным гражданам, передаёт Sky News. Как отмечает канал, британская экономика не сталкивалась с таким вызовом уже несколько десятилетий.

Как сохранить рост экономики и сделать так, чтобы у семей была еда, когда цены практически на всё растут быстрее, чем на протяжение целого поколения? Эта семья фермеров из графства Кембриджшир пытается решить этот вопрос. Они выращивают картофель для чипсов их собственного бренда.



Цены на удобрения выросли в два раза. Растительное масло, в котором они жарили картошку, подорожало ещё больше.



МАЙК СМИТ, сооснователь компании Savoursmiths: Их собрали в прошлом году где-то в период с августа по ноябрь или конец октября.



Это одно из ощущаемых в нашей стране последствий вооружённого конфликта на Украине.



МАЙК СМИТ: 80% растительного масла, который мы обычно используем — и в настоящий момент мы всё ещё им пользуемся, но нам придётся переключится на рапсовое масло, — тем не менее 80% поступают из Украины и России. А поскольку в настоящий момент ничего не поступает, то тут даже вопрос не в том, сколько оно стоит у нас в стране, а в том, что его просто нельзя достать.



В марте инфляция потребительских цен достигла максимума за 30 лет — 7%, при том что год назад она составляла всего лишь 0,7%. Этот показатель более чем в три раза выше установленного Банком Англии целевого предела в 2%. В банке заявили, что в этом году она может вырасти до 10%.



ПОЛ КЕЛСО, корреспондент Sky News: Цены на всё, что вовлечено в этот процесс — от выращивания картофеля до масла, в котором его жарят, — выросли, поскольку вооружённый конфликт на Украине ускорил инфляцию, которая наблюдалась и до него. Товары подорожали, сырьё подорожало, и, что особенно важно, подорожали энергоносители и топливо. И это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов. При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет ещё хуже.



Непростая ситуация с топливом ощущается в Манчестере на рынке New Smithfield Market, где Мариэлла продаёт рыбу оптовикам и обычным гражданам.



МАРИЭЛЛА ГЭББАТТ, компания J&B Wilde Fish & Poultry: Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка. Постоянно спрашивают: почему у вас цены растут, почему так происходит? Потому что нам приходится их поднимать, так как всё подорожало как минимум на 25-30%. Расходы на наши поставки, наши счёта на дизельное топливо выросли на 1500 фунтов в месяц. И это только рост расходов на дизель.



Растущие у фермеров расходы со временем отразятся и на обычных людях. Работодатели, такие как компания Grind — лондонская сеть из девяти кафе, специализирующихся на кофе и коктейлях, — помимо всего прочего, сталкивается с необходимостью повышать зарплаты и больше платить в фонд национального страхования.



ДЭВИД АБРАХАМОВИЧ, глава и основатель компании Grind: Огромная инфляция оказывает давление на всё, начиная с рабочей силы. Так, затраты на рабочую силу на прошлой неделе выросли на 5%. И это лишь первые изменения в апреле. Товарная цена на кофе — речь идёт о кофе, который мы закупаем, — выросла в два с половиной раза по сравнению с тем, что было. Расходы на энергоносители для нас выросли на 50%. Знаете, некоторые из наших заведений в месяц платят более десяти тысяч фунтов по счетам за электричество.



Экономика не сталкивалась с таким вызовом уже несколько десятилетий. При этом у компаний и потребителей, которые оказались зажаты между растущими ценами и падением реальных доходов, будет небольшое поле для манёвра. Пол Келсо, Sky News.



Дата публикации 13 апреля 2022 года.