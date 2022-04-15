Sky News: с таким вызовом британская экономика не сталкивалась уже несколько десятилетий
Цены на удобрения выросли в два раза. Растительное масло, в котором они жарили картошку, подорожало ещё больше.
МАЙК СМИТ, сооснователь компании Savoursmiths: Их собрали в прошлом году где-то в период с августа по ноябрь или конец октября.
Это одно из ощущаемых в нашей стране последствий вооружённого конфликта на Украине.
МАЙК СМИТ: 80% растительного масла, который мы обычно используем — и в настоящий момент мы всё ещё им пользуемся, но нам придётся переключится на рапсовое масло, — тем не менее 80% поступают из Украины и России. А поскольку в настоящий момент ничего не поступает, то тут даже вопрос не в том, сколько оно стоит у нас в стране, а в том, что его просто нельзя достать.
В марте инфляция потребительских цен достигла максимума за 30 лет — 7%, при том что год назад она составляла всего лишь 0,7%. Этот показатель более чем в три раза выше установленного Банком Англии целевого предела в 2%. В банке заявили, что в этом году она может вырасти до 10%.
ПОЛ КЕЛСО, корреспондент Sky News: Цены на всё, что вовлечено в этот процесс — от выращивания картофеля до масла, в котором его жарят, — выросли, поскольку вооружённый конфликт на Украине ускорил инфляцию, которая наблюдалась и до него. Товары подорожали, сырьё подорожало, и, что особенно важно, подорожали энергоносители и топливо. И это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов. При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет ещё хуже.
Непростая ситуация с топливом ощущается в Манчестере на рынке New Smithfield Market, где Мариэлла продаёт рыбу оптовикам и обычным гражданам.
МАРИЭЛЛА ГЭББАТТ, компания J&B Wilde Fish & Poultry: Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка. Постоянно спрашивают: почему у вас цены растут, почему так происходит? Потому что нам приходится их поднимать, так как всё подорожало как минимум на 25-30%. Расходы на наши поставки, наши счёта на дизельное топливо выросли на 1500 фунтов в месяц. И это только рост расходов на дизель.
Растущие у фермеров расходы со временем отразятся и на обычных людях. Работодатели, такие как компания Grind — лондонская сеть из девяти кафе, специализирующихся на кофе и коктейлях, — помимо всего прочего, сталкивается с необходимостью повышать зарплаты и больше платить в фонд национального страхования.
ДЭВИД АБРАХАМОВИЧ, глава и основатель компании Grind: Огромная инфляция оказывает давление на всё, начиная с рабочей силы. Так, затраты на рабочую силу на прошлой неделе выросли на 5%. И это лишь первые изменения в апреле. Товарная цена на кофе — речь идёт о кофе, который мы закупаем, — выросла в два с половиной раза по сравнению с тем, что было. Расходы на энергоносители для нас выросли на 50%. Знаете, некоторые из наших заведений в месяц платят более десяти тысяч фунтов по счетам за электричество.
Экономика не сталкивалась с таким вызовом уже несколько десятилетий. При этом у компаний и потребителей, которые оказались зажаты между растущими ценами и падением реальных доходов, будет небольшое поле для манёвра. Пол Келсо, Sky News.
Дата публикации 13 апреля 2022 года.
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