Fox Business: у Байдена нет политики по борьбе с инфляцией — лишь оправдания и обвинения всех, включая Путина

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Compact: «экономическое самоубийство» — санкционная политика Берлина противоречит интересам Германии Compact
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Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 14 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них 2328 — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Самедов: обвинение футбольного агента Лельчук в харассменте звучит ужасно и смешно
Бывший футболист и селекционер московского «Локомотив» Александр Самедов прокомментировал слова футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
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Режим ЧС ввели в обстрелянном украинскими военными районе Брянской области
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждено свыше 100 жилых домов.
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Быков поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.
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Тимошинина и Терновой победили на отрытом Кубке Белоруссии по прыжкам в воду
Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Юлия Тимошинина завоевала золотую медаль на открытом Кубке Белоруссии в Минске.
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Сдавшийся в Мариуполе британский наёмник рассказал о разочаровании в киевском режиме
Сдавшийся в плен в Мариуполе британский наёмник Эйден Эслин на допросе рассказал, почему разочаровался в киевском режиме.
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В ЛНР заявили о задержании второго сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики задержало второго сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в государственной измене.
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Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу столичной команды в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над петербургским СКА.
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Сушинский высказался о седьмом матче серии ЦСКА — СКА
Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями о седьмом матче серии ЦСКА — СКА (3:0) полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев
Американский лидер Джо Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в украинскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости.
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Около 100 домов повреждено в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.
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Минобороны России: в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводятся 14 гумакций
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводится 14 гуманитарных акций.
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Сборная Украины заменит Россию на ЧМ-2022 по волейболу
Руководство Международной федерации волейбола (FIVB) приняло решение отдать сборной Украины место России на чемпионате мира — 2022 среди мужских команд.
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В Кремле отреагировали на решение ФШР вступить в Азиатскую шахматную федерацию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правильным решение Федерации шахмат России (ФШР) вступить в Азиатскую шахматную федерацию.
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Минобороны России: украинские боевики заминировали плотину в ДНР
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в Донецкой Народной Республике.
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«Лейпциг» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/2 финала ЛЕ
«Аталанта» на своём поле уступила «Лейпцигу» в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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Цена нефти Brent превысила $112 за баррель впервые с 30 марта
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $112,39 за баррель.
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ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над СКА в седьмом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву требующих обучения оборонных средств
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения.
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Немков оказался легче Андерсона перед титульным боем в Сан-Хосе
В Сан-Хосе состоялось взвешивание участников турнира Bellator 277.
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Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с чемпионатом России
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионата Венгрии с Российской премьер-лигой (РПЛ).
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Артемий Лебедев высказался о снятом в стиле ИГ ролике украинской актрисы
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ролик украинской актрисы Андрианны Курилец, выполненный в стиле пропагандистских видео террористической организации «Исламское государство»*.
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МИД: Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку
Официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.
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ВС России с начала операции на Украине поразили 131 самолёт и 104 вертолёта ВСУ
Ракетные войска и артиллерия России поразили более 130 самолётов украинской армии в ходе проведения специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Орешкин рассказал о ходе подготовки внеплановых индексаций пенсий и других соцвыплат
Помощник президента России Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил о подготовке внеплановых индексаций пенсий, МРОТ и других социальных выплат.
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Рублёв проиграл Синнеру в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
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Постпред России про ОЗХО Шульгин заявил о росте угрозы провокаций с химоружием на Украине
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.
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Цена нефти марки Brent достигла почти $110
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,08% и достигла $109,95 за баррель.
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Военный эксперт Сивков объяснил значение освобождения Мариуполя от ВСУ и нацбатальонов
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал, какое значение будет иметь освобождение Мариуполя от украинских военных и боевиков нацбатальонов.
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Вратарь «Спартака» рассказал о разговоре Федуна с командой
Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре команды с владельцем клуба Леонидом Федуном.
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Медведев возглавит комиссию СБ России по обеспечению технологического суверенитета в IT
Президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию российского Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит её зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Карякин высказался о решении России вступить в Азиатскую федерацию
Гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.
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Губернатор Брянской области: после удара ВСУ повреждения получили порядка 100 домов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сообщил, что в результате удара вертолётов ВСУ повреждено порядка 100 домов, также среди пострадавших два человека в тяжёлом состоянии.
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Российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления военных и техники
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация поразила военный склад ВСУ и шесть районов скопления украинских военных и техники.
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ФИДЕ не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию
Федерация шахмат России имеет право перейти в Азиатскую шахматную федерацию без официального одобрения Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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Директор ЦРУ Бёрнс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в XXI веке
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявил, что Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.
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В ЦИК Южной Осетии подтвердили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля
В ЦИК Южной Осетии заявили, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля.
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Киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом и назвало его «сыном врага Украины»
Руководство «Динамо» Киев расторгло контракт с нападающим команды Артуром Уваровым и назвало его «сыном врага Украины».
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В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка.
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Студенты Сорбонны в Париже устроили акцию против итогов первого тура президентских выборов
В Париже сотни студентов Сорбонны заявили протест в связи с результатами первого тура президентских выборов во Франции.
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В Госдуме прокомментировали решение России вступить в Азиатскую шахматную федерацию
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.
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Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский
Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский, заявили в компании. Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».
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В МВД России объяснили цели телефонного терроризма со стороны Украины
Вооружённые силы Украины и украинские спецслужбы специально распространяют ложные сведения с угрозами взрывов в целях дестабилизации ситуации в России. Об этом заявили в МВД Медиа.
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США направят военную помощь Украине в рамках пакета на $800 млн в течение месяца
Власти Соединённых Штатов намерены завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца, заявил представитель Пентагона.
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ФСР подала апелляцию в IFSC на отстранение от международных соревнований
Федерация скалолазания России (ФСР) подала апелляцию в дисциплинарную комиссию Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) на решение отстранить отечественных атлетов от международных соревнований.
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В ДНР заявили, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории республики
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что с начала суток ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории ДНР.
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В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка
В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка, есть повреждения жилых домов, социальных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Сотникова рассказала, как прыгала тройной аксель и четверные прыжки
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о попытках изучения элементов ультра-си.
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Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент в стране
Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.
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Шахматист Непомнящий высказался о решении России вступить в Азиатскую шахматную федерацию
Гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал решение Федерации шахмат России вступить в Азиатскую шахматную федерацию.