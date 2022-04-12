WT: судя по опросам, популярность Байдена бьёт антирекорды

За год своего президентского срока Джо Байден потерял 20% своего рейтинга популярности, как показывают опросы общественного мнения. При этом ситуация в экономике США выравнивается, появляются новые рабочие места, но американцы, получается, не видят в этом заслугу Байдена, пишет The Washington Times.

Судя по последнему опросу общественного мнения, рейтинг поддержки Джо Байдена сейчас минимальный за всё время его президентского срока, пишет The Washington Times. Так, его работу одобряют всего 42% американцев.

Связано это с ростом цен на газ, инфляцией, открытыми границами и высокой преступностью, отмечают эксперты. Политика Байдена не ориентирована на американских рабочих и их семьи. Как считают республиканцы, данные этого опроса показывают, каким бременем Джо Байден оказался для своей партии.

Результаты опроса дают понять, что популярность Байдена падает. Изначально в марте 2021 года его популярность составляла 62%. С тех пор он потерял 20% почти среди всех групп населения. При этом только 19% говорят, что они полностью поддерживают то, что делает Байден, 23% — скорее поддерживают. При этом полностью не поддерживают 39%, и ещё 19% — скорее не поддерживают.

В основном это связано с его мерами против экономического и международных кризисов. Так, 69% опрошенных заявили, что Байден плохо сдерживает инфляцию, 63% отметили плохие результаты в принципе в экономике. При этом больше половины отмечают, что ситуация с безработицей в США и в их регионе стала лучше. И в правительстве отмечают, что за последний год они создали большем рабочих мест, чем когда-либо за американскую историю.

Но получается, что заслугу Байдена в этом не видят. Только 31% опрошенных заявили, что с национальной экономикой всё хорошо, и 63% — что всё плохо. И 65% отметили, что Байден мог бы делать больше, чтобы снизить цены на бензин.

Точно так же Байдена критикуют за его действия в связи с ситуацией на Украине. 55% американцев не довольны тем, как он реагирует на кризис. 41% опрошенных заявили, что Байден должен взять на себя более лидерскую роль в решении конфликта.

По словам республиканцев, такой результат показывает, что демократам придётся отвечать за Байдена на грядущих в ноябре парламентских выборах, пишет The Washington Times.