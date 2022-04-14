WSJ: в американской инфляции повинен не украинский кризис, а сам Вашингтон
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что порядка десяти жителей двух эвакуированных сёл на границе с Украиной размещены в пункте временного размещения (ПВР).
Россия подготовит обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека из-за задержания на Украине главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана.
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил положение клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии.
В Ульяновской области суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого задержали с крупной партией наркотиков.
Бывший арбитр Алексей Николаев поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангву на два матча и оштрафовать его на 250 тыс. рублей за оскорбления судьи Владислава Безбородова.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Забайкальского края, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что российский экологический оператор проведёт масштабные субботники в регионах России. Планируется порядка 40 уборок на природных территориях, берегах рек, водоёмов и лесопарковых городских территориях.
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам нефтегазовой отрасли поручил расширить программу газификации российских регионов.
Депутат Государственной думы России Тамара Фролова прокомментировала ситуацию с санкциями.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате обстрела Брянской области со стороны Украины пострадали восемь человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии, посвящённое вопросам психологической безопасности образовательной среды.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страна не намерена вступать в «санкционную войну» с другими государствами.
Новорождённый младенец обнаружен в камере мусоропровода в одном из жилых домов в Москве.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что спрос на российскую бытовую технику внутри страны вырос благодаря повышению качества отечественной продукции, а также из-за подорожания импортных товаров на фоне санкций.
Предприниматель, учредитель IT-компании dgtl.market, эксперт по информационным технологиям Илья Назаров прокомментировал блокировку компанией Monotype доступа для российских пользователей к шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
Академик РАН Игорь Бычков, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, рассказал, как изменение уровня воды в озере Байкал и сбросы Иркутской ГЭС отражаются на состоянии экосистемы озера.
Стала известна дата матча между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти страны должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри России, независимо от внешней конъюнктуры.
В Институте космических исследований РАН прокомментировали решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах.
Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Мария Сергеева рассказала, сколько жидкости рекомендуется потреблять здоровому человеку, проживающему в умеренном климате.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области.
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о своём голе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3).
Российским властям и нефтегазовым компаниям нужно работать на перспективу и запланировать расширение экспортной инфраструктуры для поставок нефти и газа в страны Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не собираются возвращать российским бизнесменам их активы, которые были арестованы в связи с введёнными антироссийскими санкциями.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон, которая выступила против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.
В 12 районных судов Санкт-Петербурга поступили письма о «минировании» зданий, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.
Агент полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу дисквалификации клиента.
Администрация Джо Байдена в последующие дни сосредоточится на том, чтобы Россия и другие страны не могли обойти антироссийские санкции Запада, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Центробанк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», в котором говорится, что российские банки в марте оказали поддержку российскому рынку акций, купив ценных бумаг на 46 млрд рублей.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в страну с литовской стороны.
Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тыс. населения среднесуточно в неделю.
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о планах проведения серии Гран-при по фигурному катанию в различных регионах страны.
Власти Киева заблокировали все соцвыплаты для жителей Бердянска в Запорожской области, заявил и. о. мэра города Александр Сауленко в эфире телеканала «Россия 24».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Первомайск.
Проектирование первого национального парка в Нижегородской области завершится до конца текущего года.
В штабе территориальной обороны ДНР заявили об эвакуации ещё 167 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
Бразилец Дэйви Рамос сразится с Артёмом Резниковым в четвертьфинале Гран-при на ACA 140 в Сочи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о старте программы поиска семей для детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей.
У президента США Джо Байдена нет планов в ближайшее время разговаривать с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Врач-валеолог Лидия Синицина рассказала, как распознать у себя дефицит витаминов и микроэлементов до проявления первых симптомов заболевания.
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли высказался о желании клуба приобрести полузащитника «Динамо» Батуми Хвичу Кварацхелию.
С конца февраля число крупных кибератак на российские финорганизации выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о способности КНДР поражать ядерным оружием цели в Соединённых Штатах.
Директор Магаданского морского торгового порта (ММТП) Андрей Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком.
Пресс-секретарь московского «Динамо» Михаил Кравченко рассказал, почему российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исчез из раздела руководителей клуба.