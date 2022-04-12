Fox News: Байден обрушил не ту экономику — рубль окреп, а инфляция в США растёт

В начале марта Джо Байден обещал уничтожить российскую экономику и хвастался падением курса рубля, однако теперь рубль стоит дороже, чем в день ввода войск на Украину, а экономическая ситуация в США продолжает ухудшаться, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, администрация Байдена называет нынешнюю инфляцию «путинским ростом цен», отрицая настоящую причину — безответственность Белого дома.

Вы помните, как в начале прошлого месяца Джо Байден выступил с докладом о положении дел на Украине, в котором пообещал сделать с Владимиром Путиным то же, что и с Корн-Попом*. Побить его цепью, уничтожить российскую экономику, сокрушить рубль! Посмотрите.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы отрезаем крупнейшие банки России от международной финансовой системы, не даём Центральному банку России защищать российский рубль. Делаем бесполезным путинский «военный фонд» на 630 миллиардов долларов. Мы перекрываем России доступ… Рубль уже потерял 30 процентов своей стоимости. Российский фондовый рынок потерял 40 процентов своей стоимости. И торги по-прежнему приостановлены. Российская экономика шатается.



Было бы хорошо, если бы Байден сказал: «Я уберу российские войска с территории Украины». Это было бы хорошо для всех. И все, включая нас, аплодировали бы. Но этого он сделать не может. Так что взамен он собрался разрушить экономику России. Но даже это у него не получилось!



Оказывается, в основе российской экономики товары, а не финансы! У них экономика не такая, как у нас. У Байдена никогда не было настоящей работы, поэтому он не понимал разницы.



Но, оказывается, рубль отыграл позиции. На самом деле, сейчас он стоит немного больше, чем в день ввода российских войск на Украину. Экономическая ситуация в Соединённых Штатах, напротив, быстро ухудшается. Послушайте, как пиарщица Байдена сегодня объявила, что инфляция вот-вот усугубится и это дело рук Владимира Путина.



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Благодаря мерам, которые мы приняли по поводу путинского роста цен, мы сейчас в лучшем положении, чем в прошлом месяце. Однако мы ожидаем, что потребительская инфляция за март будет чрезвычайно повышенной из-за путинского роста цен.



«Путинский рост цен»? Наверное, надо задаться вопросом: сколько ещё тупой пропаганды мы, по их мнению, примем на веру? Надо быть болваном, чтобы считать это «путинским ростом цен»! Наш центральный банк сделал так, что доллар почти ничего не стоит, и это делалось больше десяти лет!



Так что, если вы думаете, что это «путинский рост цен»… Наверное, они рассчитывают, что мы так и думаем. Но что мы имеем в итоге? Россия вводит войска на Украину, все согласны, что это ужасно. А наши ответные меры — вредят ли они Путину? Нет. Они вредят Соединённым Штатам. Мы здесь настоящая жертва.



Одним из первых на это указал Клинт Эрлих, эксперт, специализирующийся на политике в отношении России. Трезвомыслящий эксперт. Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Клинт. Наверное, состояние американской экономики — это то, что большинство воспринимает как должное. В Вашингтоне об этом никто никогда не говорит, потому что у них всех там гарантированные рабочие места. Но похоже, что наше положение гораздо более рискованное, чем до ввода российских войск на Украину. Кто этого ожидал?



КЛИНТ ЭРЛИХ, аналитик: То, что мы видим, это результаты политики, которую администрация Байдена продвигала до ввода войск (России на Украину. — ИноТВ), воюя против нашей отечественной энергетической индустрии…



Да.



КЛИНТ ЭРЛИХ: … вводя локдауны, из-за которых нарушались цепи поставок. И теперь, когда мы видим плоды их усилий, они пытаются обвинить Россию. Потому что они не хотят брать на себя ответственность за ущерб, который они причинили нашей экономике своей политикой.



Именно! И после этого видеть… Послушайте, я скептично отношусь к любым санкциям против любой страны, потому что они, по всей видимости, не очень-то работают. Они явно не сработали на Кубе, и это за 60 лет! Так что пусть мне объяснят, зачем нам снова вводить санкции.



Но вот Байден говорил: «Я сокрушил российскую экономику!» — а курс рубля к доллару вернулся на более высокую отметку, чем в день ввода войск. И что мне об этом думать?



КЛИНТ ЭРЛИХ: Ирония в том, что теперь они пытаются делать вид, будто целью санкций не было обесценивание рубля. Но можно видеть, как президент произносит именно эти слова.



Да!



КЛИНТ ЭРЛИХ: Это было целью. Потому что они хотели лишить Россию возможности вести боевые действия, подорвав политическую поддержку внутри России, среди россиян. И это им не удалось.



И теперь они делают вид, будто на самом деле он (рубль. — ИноТВ) вовсе не такой ценный, потому что Россия принимает меры по поддержке своей валюты. Экстренная новость: Россия в любом случае так бы и сделала. Вы не можете жаловаться, что Россия «играет не по правилам», когда вы ведёте против неё экономическую войну.



Если они думают, что мы верим, будто ценность, которую мы видим, ценность, поддерживающая сегодня российскую экономику, это фейк и нечто несуществующее, они, должно быть, считают нас тупыми.



Да! И опять-таки главный вопрос… Вы знаете, я американец, других паспортов у меня нет, и я считаю справедливым спросить, каковы последствия для моей страны, вашей страны, для Соединённых Штатов Америки! Ответ на ввод войск (России на Украину. — ИноТВ) хоть в чём-то пошёл нам на пользу?



КЛИНТ ЭРЛИХ: Идея была такова: президент Байден попросил американский народ пойти на экономические жертвы, чтобы остановить российскую военную операцию на Украине. И эти жертвы были принесены, но результатов просто-напросто нет.



Именно!



КЛИНТ ЭРЛИХ: Россия по-прежнему способна вести боевые действия, и вопрос в том, для чего всё это было, зачем мы это сделали.



Совершенно верно! Россия по-прежнему там. Это как ковидная статистика. При администрации Байдена умерло больше людей, чем при Трампе, так что расскажите мне, как это работает! Глупые вопросы и есть самые правильные.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2022 года.



* Во время предвыборной кампании 2020 года Джо Байден рассказывал историю о том, как в молодости вышел с металлической цепью против «плохиша» по имени Корн-Поп. Этот рассказ многим показался сомнительным и до сих пор служит поводом для насмешек над Байденом (прим. ИноТВ).