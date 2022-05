Times: Великобритания отсрочила закрытие угольных электростанций, опасаясь нового кризиса зимой

Как рассказали The Times осведомлённые источники в британском правительстве, там опасаются усугубления кризиса на рынке энергоносителей, если Россия продолжит сокращать поставки газа в Европу. По оценкам экспертов, около шести миллионов британских домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества в осенне-зимний период, если ситуация не будет урегулирована. Чтобы постараться этого избежать, британские власти решили продлить срок службы угольных и атомных электростанций, сообщается в статье.

Миллионы людей в Великобритании могут столкнуться с отключением электроэнергии ближайшей зимой, поэтому британские министры решили отложить планируемое ранее закрытие угольных электростанций, опасаясь нового кризиса на рынке энергоносителей. Как сообщили The Times осведомлённые источники из правительственных кругов, сценарий «наихудшего развития событий» предполагает, что в случае, если Россия продолжит сокращать поставки газа в Европу, к осени может возникнуть повсеместная нехватка энергоресурсов.



Британских министров предупредили, что в осенне-зимний период около 6 млн домохозяйств могут столкнуться с отключением электричества. По оценкам экспертов, к началу следующего года подача электроэнергии может быть нормирована в основном во время часов пиковой нагрузки утром и вечером, причём ограничения могут продлиться более месяца. Поэтому правительство надеется укрепить энергобезопасность и обеспечить дополнительную подачу электроснабжения за счёт продления срока службы угольных и атомных электростанций, поясняется в статье.



Бизнес-секретарь кабинета министров Кваси Квартенг отправил письменные запросы владельцам трёх ещё оставшихся в Великобритании угольных электростанций, призывая не закрывать их в сентябре этого года — как предполагалось сделать ранее, в соответствии с планами по поэтапному отказу от использования угля к 2024 году для сокращения выбросов в атмосферу. Срок эксплуатации расположенной в Сомерсете атомной электростанции Hinkley Point B также может быть продлён ещё на полтора года. Хотя изначально предполагалось, что этот объект, который работает уже почти полвека, будет закрыт этим летом, сообщается в статье.



Дефицит энергоносителей может в итоге привести к тому, что цены на них продолжат расти, а ВВП в ближайшие годы окажется ниже прогнозируемого, отмечает The Times. Великобритания покупает менее 4% потребляемого газа напрямую у России, однако имеет выход на европейские рынки. В то время как Евросоюз получает до 40% природного газа из России, продолжая платить ей сотни миллионов евро в день, подчёркивается в статье.



Согласно наихудшему сценарию развития событий, Великобритания не сможет импортировать газ из Бельгии и Нидерландов, если обе эти страны также столкнутся с дефицитом на внутреннем рынке. Предполагается, что поставки оттуда могут сократиться более чем вдвое из-за возросшего спроса внутри Европы. При этом импорт сжиженного природного газа, который доставляется в Великобританию танкерами, также может сократиться примерно вдвое на фоне усилившейся конкуренции, сообщает The Times.



Угроза дефицита вынуждает правительство Великобритании разрабатывать собственные планы действий в условиях, если серьёзная нехватка газа приведёт к закрытию газовых электростанций. Крупным промышленным потребителям газа, скорее всего, также предложат прекратить его использование. В случае нехватки электроэнергии правительство будет вынуждено ввести нормирование, отключая электричество в домах в часы пиковой нагрузки — с 7:00 до 10:00 утра и с 16:00 до 21:00 вечера по будням, говорится в статье.



По словам источников, в британском правительстве разработали даже более жёсткую стратегию на тот случай, если Россия полностью перекроет поставки газа в Европу. В таком случае предполагается, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и продлиться до трёх месяцев, причём отключать свет придётся не только в будни, но и в выходные дни, пишет The Times.



Британские власти также ведут переговоры с компанией Centrica о повторном открытии хранилища природного газа у восточного побережья Англии, включая предоставление субсидий на сумму более миллиарда фунтов стерлингов. Это хранилище было закрыто в 2017 году после того, как его эксплуатацию посчитали слишком дорогостоящей, напоминает The Times.



В правительстве опасаются, что цены на газ могут остаться довольно высокими и в следующем году, поскольку конфликт между Россией и Украиной затягивается, говорится в статье. На прошлой неделе канцлер Риши Сунак объявил о пакете мер в размере £21 млрд, чтобы ограничить влияние роста цен на уровень жизни британцев. Эти меры планируется реализовать осенью, однако канцлер не исключил принятия новых мер для поддержки населения в следующем году.



Между тем премьер-министр Борис Джонсон открыл заседание кабинета министров на прошлой неделе, обратившись к министрам с вопросом: «Кто из вас на самом деле помнит 1970-е годы?» — и многие комментаторы истолковали это, как критику со стороны Джонсона в адрес относительно молодого состава действующего правительства, говорится в статье. В частности, Сунак родился в 1980 году.



В декабре 1973 года британский премьер-министр от консерваторов Эдвард Хит был вынужден ввести трёхдневную рабочую неделю, чтобы сохранить запасы угля, после того как из-за споров о заработной плате шахтёры вышли на массовые пикеты и забастовки. Это привело к массовым отключениям электроэнергии, в результате почти всем предприятиям пришлось ограничить потребление электричества тремя днями в неделю и сократить график работы, напоминает The Times.



В то же время источники в правительстве заверили, что там рассматривается каждый экстремальный сценарий и что Великобритания «хорошо подготовлена ​​к любым перебоям в поставках», в отличие от других стран Европы. Она на полную мощность использует газовые месторождения в Северном море, а также имеет прямую связь с норвежскими буровыми установками и вторую по величине инфраструктуру импорта СПГ в Европе. «Учитывая историческую зависимость Евросоюза от путинского газа, зима может оказаться очень тяжёлой для стран континента», — предупреждает The Times.