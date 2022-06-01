Cumhuriyet: агрессивные действия Америки нанесли удар её собственной экономике
Украинский кризис оказывает негативное влияние на мировую экономику во многих сферах, прежде всего в энергетической и продовольственной. Как пишет Cumhuriyet, несомненно, важную роль в эскалации этого эффекта играют США, которые пытаются держать своих союзников под давлением с помощью санкций против России. Однако Америка не смогла получить желаемого в отношении российской экономики, которую тотальные санкции, как она предполагала, должны были привести к краху. Напротив, доходы России от энергетики в апреле текущего года, в том числе на фоне роста цен, увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечает турецкое издание, главная причина, по которой США не смогли получить желаемого в этой экономической войне, состоит в том, что они неправильно понимают Россию. Они посчитали, что либеральные круги, угнездившиеся в российском государстве и участвовавшие в распаде Советского Союза, могут подставить подножку изнутри и повысить действенность санкций. Этого не случилось, и либералы, наоборот, со всем своим интеллектуальным капиталом перешли на службу национальному крылу. Как только это произошло, огромные ресурсы и технический багаж России придали импульс строительству национальной экономики.
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