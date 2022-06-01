Cumhuriyet: агрессивные действия Америки нанесли удар её собственной экономике

Америка не смогла получить желаемого в отношении российской экономики, которую тотальные санкции, как она предполагала, должны были привести к краху. Как пишет Cumhuriyet, в итоге американская экономическая агрессия обернулась против них самих: экономика США сокращается, а инфляция бьёт рекорды.

Украинский кризис оказывает негативное влияние на мировую экономику во многих сферах, прежде всего в энергетической и продовольственной. Как пишет Cumhuriyet, несомненно, важную роль в эскалации этого эффекта играют США, которые пытаются держать своих союзников под давлением с помощью санкций против России. Однако Америка не смогла получить желаемого в отношении российской экономики, которую тотальные санкции, как она предполагала, должны были привести к краху. Напротив, доходы России от энергетики в апреле текущего года, в том числе на фоне роста цен, увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает турецкое издание, главная причина, по которой США не смогли получить желаемого в этой экономической войне, состоит в том, что они неправильно понимают Россию. Они посчитали, что либеральные круги, угнездившиеся в российском государстве и участвовавшие в распаде Советского Союза, могут подставить подножку изнутри и повысить действенность санкций. Этого не случилось, и либералы, наоборот, со всем своим интеллектуальным капиталом перешли на службу национальному крылу. Как только это произошло, огромные ресурсы и технический багаж России придали импульс строительству национальной экономики.

Наряду с этим США, хотя и было много шума из ничего, не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и коснувшиеся зерна ограничения, судя по всему, будут сняты. Им не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с ними в целях контроля над энергетическими рынками. У них не получилось заблокировать крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция.

В итоге данная агрессия США обернулась против них самих. Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на 1,5%, хотя ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьёт рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до 1% годовых.

В свою очередь у России, которая находится под экономической атакой США, доходы от энергетики в апреле этого года выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом. Российский рубль вопреки ожиданиям США укрепился относительно доллара. Из-за санкций США и их союзников Центральный банк России 28 февраля повысил ключевую процентную ставку с 9,5 до 20% годовых, а накануне — понизил до 11%.

При этом, отмечает автор материала, главным игроком, определяющим состояние мировой экономики, как и последние 20 лет, является Китай. Речь идёт о других объёмах и масштабах. Величина одного только Китая может привести к росту мировой экономики даже при сокращении экономик других стран. Поэтому в условиях, когда американская экономика сократилась на 1,5% в первом квартале года, ВВП Китая вырос на 4,8%, превзойдя ожидания на уровне 4,2%, что имеет критически важное значение для всего мира, особенно для Азиатско-Тихоокеанского региона.