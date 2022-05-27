Telepolis: никаких альтернативных мнений по Украине — на Западе введена «интеллектуальная бесполётная зона»

Любого, кто сегодня на Западе пытается высказать альтернативную точку зрения о российско-украинском конфликте, убирают из эфира телеканалов и маргинализируют, пишет Telepolis. В СМИ никто не говорит о многочисленных угрозах и затратах, связанных с той опосредованной войной, которую США ведут против России на территории Украины. А ведь есть риск того, что всё это закончится ядерной катастрофой. Чтобы избежать этого, необходимо оспорить официальную повестку и начать критическое обсуждение проблемы, настаивает автор статьи.

Сегодня человечество становится свидетелем возникновения в мире нового военно-политического миропорядка, пишет Telepolis. Проблемы глобального потепления отошли на второй план, зависимость стран от ископаемых энергоресурсов растёт, продовольственный дефицит ведёт к стремительному росту цен и грозит миру голодом, миграционный кризис усугубляется, описывает происходящее автор статьи.

При этом чем дольше длятся боевые действия на Украине, тем выше риск ядерной катастрофы, подчёркивает немецкое издание. Американское же правительство продолжает поставлять Киеву большое количество оружия для «ослабления» России, а различные разоблачения свидетельствуют о том, что спецслужбы США помогают украинcким военным. Это очевидным образом показывает, что Вашингтон и НАТО ведут на этой территории опосредованную войну против Москвы.

И, казалось бы, в СМИ должны обсуждать многочисленные угрозы и затраты, связанные с этим конфликтом, но никакой общественной дискуссии или обсуждения по этому поводу нет, а если и идут какие-то разговоры, то крайне односторонние. Складывается ощущение, что на Западе введена «интеллектуальная бесполётная зона», заключает автор. Тех, кто отклоняется от традиционной точки зрения по поводу событий на Украине, исключают из эфира или маргинализируют. В результате альтернативные и критические мнения вообще не звучат.

При этом для того, чтобы на самом деле разобраться в ситуации, было бы очень полезным оспорить официальную повестку, предоставить необходимую информацию и исторический контекст о развитии российско-украинского конфликта, а также поговорить о том, как избежать угрозы ядерного конфликта, пишет Telepolis: «Почему оговаривают тех, кто придерживается иного мнения, и упоминают о роли националистических, праворадикальных и, да, неонацистских сил на Украине, даже когда они опираются на подтверждённые факты и историю? Сегодня возрождение фашизма и неонацизма отравляет многие страны — от европейских государств до Соединённых Штатов. Почему же историю Украины игнорируют и даже отрицают?»

На телеканалах в США и в американских социальных сетях полным-полно военных аналитиков, которые говорят о необходимости поставок вооружения. Но не стоит забывать, что война — это ещё и бизнес, отмечает издание. И оборонные концерны действительно уже выстроились в очередь, чтобы «навариться на происходящем». Пока боевые действия не закончатся, умрёт ещё много украинцев и русских, в том время как Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman заработают целое состояние. При этом совсем не слышно людей, которые, напротив, призывают к сдержанности, поиску компромиссов, дипломатическому урегулированию конфликта, перемирию и переговорам.

Через несколько месяцев после начала вторжения в Ирак в 2003 году генерал Дэвид Петреус, командующий коалиционными войсками на севере страны, спросил: «Скажите мне, как это закончится?» Война продлилась почти 10 лет, напоминает автор. Завершение боевых действий на Украине потребует нового образа мыслей и необходимости оспорить устоявшиеся мнения, ведь, как известно, если все думают одинаково, значит, никто толком не думает, заключает Telepolis.