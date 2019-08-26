«Шпион должен быть актёром, которому не нужна публика»: Guardian побеседовал с российской разведчицей

«Шпион должен быть актёром, но актёром, которому не нужна ни публика, ни сцена, ни одобрение окружающих», — считает Елена Вавилова, которая на протяжении многих лет работала российским разведчиком-нелегалом в США. В своём интервью The Guardian она рассказала об особенностях работы агентом в другой стране. По её словам, её деятельность имела очень мало общего с фильмами о Джеймсе Бонде, и хотя ей и приходилось решать моральные дилеммы, её главная задача состояла в том, чтобы вести в основном «нормальную» жизнь.

«Шпион должен быть актёром, но актёром, которому не нужна ни публика, ни сцена, ни одобрение окружающих», — отметила Елена Вавилова, делая глоток из чашки с капучино, сидя в московском кафе.



Вавилова играла роль канадки по имени Трейси Фоли — эту личность украл для неё КГБ — на протяжении двух десятилетий. Почти никто, даже её дети, не подозревал о том, кто она на самом деле. Дело в том, что она была «нелегалом» — российским агентом на Западе под глубоким прикрытием. Этим же занимался и её муж Андрей Безруков, который взял себе имя Дональд Хитфилд.



Вавилову и Безрукова задержали в 2010 году в числе десяти российских шпионов; большинство из них были нелегалами, которые жили в США под видом обычных американцев или канадцев. В конечном счёте, их депортировали в Россию в рамках обмена, по которому прошла и любимица СМИ Анна Чапман. В этом же обмене с другой стороны принял участие и двойной агент Сергей Скрипаль, впоследствии отравленный в Солсбери.



По мотивам своей шпионской карьеры Вавилова написала книгу под названием «Женщина, которая умеет хранить секреты» и согласилась дать The Guardian интервью в московском кафе. Таким образом, как отмечает издание, нелегал под глубоким прикрытием впервые с возвращения на родину поговорил не с российским СМИ.



В своей книге агент приоткрыла завесу тайны над программой по подготовке нелегалов, созданной в Советском Союзе. Её герои — как и Вавилова с Безруковым — это пара, которая познакомилась в Томском университете и была завербована КГБ в рамках сверхсекретной программы по подготовке агентов перед заброской в Канаду и США.



Перед началом операции разведчики прошли интенсивные языковые курсы, где их учили говорить без акцента. Кроме того, они освоили уход от слежки, шифрование и прочие приёмы шпионского ремесла. Более того, они некоторое время жили на загородной даче неподалёку от Москвы, которая походила на аутентичный американский дом — что должно было помочь молодым сибирякам понять западный образ жизни.



В реальности Безруков и Вавилова поженились ещё в Советском Союзе, однако в конце 80-х на Запад они отправились порознь. Вскоре после этого они организовали постановочную встречу в Канаде, затем они начали «встречаться» и, в конечном счёте, вторично поженились — на этот раз под новыми именами. Они никогда не говорили друг с другом по-русски. Как отмечает The Guardian, Вавилова превосходно говорит по-английски, однако с заметным славянским акцентом. Обычно эту особенность она объясняла своим французским или канадским происхождением.



По её словам, идеальный нелегал — это человек обыкновенной внешности, который не привлекает внимания и которому не требуется внешнее одобрение. В последние годы перед арестом Вавилова работала агентом по недвижимости, параллельно отсылая в Москву шифровки.



Немалая часть книги посвящена тому, как Вавилова и Безруков сочетали свою деятельность с воспитанием двух детей. Когда пару в 2010 году арестовало ФБР, Алексу и Тиму было 16 и 20 лет соответственно; оба сына не сомневались в том, что их родители были обыкновенными канадцами.



История Вавиловой может показаться знакомой фанатам сериала «Американцы», что совсем неудивительно, так как авторы во многом вдохновлялись именно этой семьёй. Тем не менее Вавилова отметила, что телесериал имеет достаточно отдалённое отношение к реальности.



«После просмотра «Американцев» я подумала: «Ну, это не настоящая работа, так дела не делаются», — отметила Вавилова. По её словам, в сериале отражены психологические дилеммы, которые приходится решать и нелегалам, однако сексом и убийствами по работе ей заниматься не было нужды. Весь смысл состоял в том, чтобы создать правдоподобного персонажа, который бы жил в основном «нормальной» жизнью.



«Если однажды ты начнёшь вести себя как Джеймс Бонд, то тебе крышка, потому что ты не можешь так жить и работать на протяжении долгого времени. Людям кажется, что ты всегда ходишь по краю, но на самом деле эта работа очень рутинная и очень скучная», — призналась Вавилова.



По её словам, хотя её учили обращаться с оружием и давали уроки каратэ, она никогда не применяла эти умения в полевых условиях. «В основном это придаёт уверенности в собственных силах. Сначала если тебе не по себе в определённых районах, ты знаешь, что, по крайней мере, ты можешь что-то предпринять, вспомнить пару приёмов и сбежать от грабителя или кого-то, кто на тебя нападёт», — вспоминает агент.



ФБР сумело обнаружить группу после того, как США завербовали замначальника главы российской программы нелегалов Александра Потеева, который впоследствии бежал в Америку. Вавилова подтвердила, что была лично знакома с Потеевым, однако отметила, что точно не знает, почему он решил работать на Вашингтон.



После обмена 2010 года сложилось мнение, что группа достигла не слишком многого, с точки зрения получения разведданных, однако Вавилова утверждает, что это не так. «Разумеется, я не могу это обсуждать, но я знаю, чем мы занимались, и то, что говорят другие, не имеет никакого значения», — заявила она.



По возвращении в Россию нелегалов пригласили в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Ныне Безруков преподаёт в московском университете и занимает пост советника одной крупной российской нефтяной компании. Что касается самой Вавиловой, то она работает консультантом в одной компании.



По её словам, возвращение на родину оказалось непростым делом. Она уехала из СССР в разгар перестройки, а вернулась в Россию Путина и Москву, которую 20 лет капитализма изменили до неузнаваемости.



«Я не имела никакого понятия о современной культуре, а о нынешних главных политических фигурах мы узнали только после нашего приезда. Единственные новости о России мы получали из коротких сюжетов по CNN. Странно ощущать, что мы на самом деле не знаем собственной истории», — отметила Вавилова.



Во многом она остаётся патриотом Советского Союза и поныне. «Я выросла в советское время, это была моя жизнь, такой я её знала, и я считала своё общество справедливым, и с тех пор моё мнение не слишком изменилось. Да, возможно, оно не было идеальным, но идеальных обществ не бывает», — подытожила Вавилова.