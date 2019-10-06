Asia Times: США пытаются угнаться за российскими и китайскими дронами-невидимками

Хотя на заре развития беспилотников США добились на этом поприще существенных успехов, последующий отказ от перспективных БПЛА привёл к тому, что Россия и Китай во многом опередили Вашингтон, пишет Asia Times. Как отмечает издание, чтобы нагнать своих главных соперников, США собираются с помощью дрона XQ-58 Valkyrie реанимировать концепцию малозаметных боевых БПЛА, которые могут встать на боевое дежурство в 2023 году, — если их одобрит конгресс.

Хотя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) изначально появились в США — которые затем по политическим причинам от них отказались, — Россия, Китай и даже Израиль создают машины этого класса, которые могут сказать своё веское слово в будущих войнах, пишет Asia Times.

Беспилотники, которые куда дешевле передовых малозаметных истребителей, могут выполнять практически все функции самолёта. В стеснённых в средствах странах малозаметные БПЛА могут частично занять нишу воздушных машин, предназначенных для наступательных операций, сохранив тем самым самолёты для выполнения задач по обеспечению ПВО и операций по захвату господства в воздухе.

Китай, в частности, во время парада 1 октября продемонстрировал малозаметный БПЛА GJ-11 Lijian. Тем не менее аппарат, представленный на мероприятии, отличается от того, который ранее появлялся на испытаниях.

Китай утверждает, что всё оружие, показанное на параде, боеспособно, однако, как считает издание, подобные заявления стоит воспринимать с долей скепсиса. Если не считать зернистых фотографий, Пекин до сих пор не предоставил убедительных доказательств того, что его малозаметный беспилотник может функционировать.

Что же касается России, то в прошлом июле Министерство обороны этой страны опубликовало запись первого испытания боевого БПЛА СУ-70 «Охотник». Эта платформа куда крупнее GJ-11 Lijian, а её вес составляет около 20 тонн. Размах его крыльев — 20 м, а скорость может достигать 1000 км/ч.

В конце сентября Минобороны представило видео, на котором Су-70 летел рядом с истребителем Су-57, отметив, что эти машины могут вместе поражать выбранные цели.

Как китайские, так и российские малозаметные беспилотники основаны на американском БПЛА X-47B. Предполагалось, что эта машина, предназначенная для Корпуса морской пехоты США, будет использоваться в ходе операций авианосных соединений. Первый полёт X-47B выполнил в феврале 2011 года. Этому проекту предшествовал экспериментальный X-45A, однако от дальнейшего развития обоих беспилотников США вскоре отказались.

Вместо этого ВВС США при поддержке ЦРУ разработали малозаметный разведывательный БПЛА RQ-170. В дальнейшем последний использовался для наблюдения за террористами в Афганистане и Пакистане, а также для поиска Усамы бен Ладена. При этом RQ-170 также вели слежку за иранской ядерной программой. Однако 4 декабря 2011 года Иран — возможно, с помощью России — захватил один беспилотник этого типа.

Боевые БПЛА могут действовать в разных режимах. Как правило, ими удалённо управляют пилоты, однако существуют и полуавтоматические беспилотники, а также беспилотники, которые выполняют задания без какого-либо канала передачи данных, и их можно назвать поистине автономными машинами.

Что же касается русских, то они, судя по всему, используют Су-57 и установленный на них радар с активными фазированными антенными решётками (АФАР) для того, чтобы указывать БПЛА цели, снижая тем самым стоимость дорогих сенсоров на борту аппарата. При этом один самолёт может управлять сразу несколькими БПЛА, причём за пределами досягаемости противника — что довольно практично.

В то же время Израиль создал квазибеспилотник, который похож на квазиуправляемый снаряд под названием Harop. С технической точки зрения это малозаметный БПЛА-камикадзе, однако, если задание по каким-то причинам отменилось, Harop может вернуться на базу. В остальном же этот беспилотник может автономно работать на протяжении шести часов. Установленная на нём боеголовка не слишком внушительна — всего 23 кг, — однако Harop может похвастаться большой точностью.

Хотя у США есть боевые БПЛА, не оснащённые системами маскировки, единственный действительно малозаметный беспилотник — это RQ-170, который не несёт на себе никакого вооружения.

В то время как русские и китайцы во многом повторили проект X-47B или, возможно, X-45A, США закрыли эти программы, так как ВВС этой страны полагали, что эти БПЛА будут мешать приобретению истребителей F-35.

Это означало, что многие технические прорывы, которых удалось добиться в ходе реализации этих проектов, оказались невостребованы, а ВВС США отказались от идеи соединить боевые БПЛА с боевыми самолётами.

Теперь же, осознав своё отставание от главных соперников, ВВС, судя по всему, пытаются реанимировать концепцию боевых малозаметных БПЛА с помощью проекта XQ-58 Valkyrie. Впервые «Валькирия» поднялась в воздух в марте этого года.

XQ-58 Valkyrie — это один из элементов так называемой программы Skyborg, целью которой является создание связки из боевых самолётов и БПЛА. При этом предполагается, что «Валькирия» будет усилена искусственным интеллектом, который позволит ей эффективнее действовать против вражеских целей.

Если конгресс поддержит эту программу, то эти БПЛА, возможно, встанут на боевое дежурство уже в 2023 году. Однако для этого БПЛА необходимо модифицировать, чтобы истребители F-35 и F-15 EX могли делиться с ним данными.

ВВС разрешили разрабатывать малозаметные боевые беспилотники по двум причинам. Первая причина — это экономика. Учитывая, что противники США работают над передовыми сенсорными системами, способными отслеживать F-35, ценность этого истребителя как средства глубокого прорыва в конфликте с серьёзной державой снижается.

БПЛА же, с другой стороны, может осуществлять такие же прорывы с меньшим риском потери ценного пилота и матчасти стоимостью $100 млн. Вторая же причина — это тоже экономика, потому что малозаметные истребители не только дороги, но и труднозаменимы в разумные сроки — что неприемлемо в условиях современного конфликта.

«Преимущество США состоит в том, что они преуспели в интеграции боевых операций и применении на практике последних достижений в области радаров и прочих сенсоров. Однако вопрос того, поддержит ли конгресс малозаметный БПЛА, как говорится, всё ещё висит в воздухе», — подводит итог Asia Times.