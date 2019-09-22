Немецкие эксперты: Европа сейчас уязвимее для ударов с воздуха, чем 20 лет назад

Атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии заставили немецких экспертов Кристиана Мёллинга и Торбена Шютца задуматься о безопасности Германии. В результате исследователи пришли к неутешительному выводу: в гостевой статье для Frankfurter Allgemeine они пишут о том, что Европа сейчас более уязвима для ударов с воздуха, чем была 20 лет назад, и оставлять всё в таком виде было бы безответственно.

Европа сегодня стала более уязвимой с воздуха, чем была 20 лет назад, и было бы безответственно оставлять всё как есть, пишут в гостевой статье для Frankfurter Allgemeine заместитель директора Германского общества внешней политики Кристиан Мёллинг и научный сотрудник берлинского аналитического центра Торбен Шютц. На такую мысль исследователей натолкнули рассуждения о том, что означают для Германии недавние нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как напоминают эксперты, в минувшие выходные вследствие атаки беспилотников были сильно повреждены крупнейшие нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По мнению Мёллинга и Шютца, это можно в значительной степени считать тревожным предостерегающим сигналом для Европы и Германии. Основную причину для беспокойства они видят в том, что в мире появляется всё больше видов летательных аппаратов, в то время как в обороне Европы присутствуют бреши и изъяны.

Всё большее число заинтересованных сторон способны использовать беспилотники в качестве оружия, причём их атаки могут быть направлены как на военные цели, так и на имеющие критическое значение объекты гражданской инфраструктуры. При этом нападавшие имеют все шансы остаться неизвестными, подчёркивают учёные.

Между тем, атаки беспилотников — лишь небольшая часть того разрушительного потенциала, который представляет собой расширившийся спектр угроз с воздуха, предостерегают немецкие эксперты. Ключевую роль в этом вопросе играет распространение и развитие новых технологий и систем вооружений.

Последствия этих процессов явно заметны не только на Ближнем Востоке, хотя там они проявляются особенно отчётливо: за последние месяцы хуситы стали всё чаще использовать в своей борьбе беспилотные летательные аппараты. Аналогичные тенденции прослеживаются также в Европе и в тех странах, где задействован в военных миссиях бундесвер.

В связи с тем, что в современном мире стали доступны крайне простые в применении технологии, всё большее число игроков могут наносить удары с воздуха — например, хуситы, террористы ИГ* или ополчение на востоке Украины, перечисляют авторы статьи. Такое положение дел привлекательно для государств, имеющих возможность снабжать такими системами вооружений поддерживаемые ими группы в опосредованной войне.

Когда наносить удары с воздуха могут многие, это расширяет и круг потенциально ответственных за проведение атак, пишут немецкие эксперты на страницах Frankfurter Allgemeine. В результате становится сложнее доказать виновность тех, кто причастен к нападению. В итоге атаки не переходят в статус настоящей войны, но в то же время причиняют значительный ущерб.

На другом полюсе спектра потенциальных угроз с воздуха располагаются ракеты средней дальности, отмечают исследователи. Вспомнить об их разрушительном потенциале заставило прекращение действия ДРСМД — российские крылатые ракеты средней дальности наземного базирования уже сегодня могут нанести удар по всем политическим центрам в Европе, за исключением Лиссабона. Они несут угрозу для таких критических объектов инфраструктуры, как порты или аэропорты, предостерегают эксперты.

Время предупреждения при действии подобных ракетных систем весьма мало, поэтому их атаки сложно отразить. В ближайшие годы скорость крылатых ракет будет повышаться — уже сейчас гиперзвуковое оружие может развивать скорость, во много раз превышающую скорость звука.

Из-за перевода систем ПВО и крылатых ракет на цифровые технологии возникают новые точки пересечения между воздушным и кибернетическим пространством. Это приводит к появлению не только новых возможностей, но и новых уязвимых мест. Целями атак современных военных самолётов всё чаще становятся цифровые сети систем противовоздушной обороны.

Если относиться ко всему разросшемуся потенциалу угроз всерьёз, нужно находить новые политические и технические решения, призывают авторы статьи. Это может быть новый режим контроля над вооружениями или договоры о нераспространении оружия, которые отчасти и сейчас препятствуют применению ряда технологий на более крупных беспилотниках, современных военных самолётах, баллистических и крылатых ракетах.

Однако в эти соглашения необходимо также включить Китай и Индию, а этого не произойдёт до тех пор, пока эти страны нечем привлечь. Кроме того, подобные договоры не могут предоставить достаточного урегулирования, отмечают эксперты. Беспилотники малого размера могут использоваться в коммерческих целях и требуют лишь небольшой доработки, чтобы их можно было применить в военной сфере или для совершения террористических атак.

За последние 20 лет Германия и Европа сократили свои оборонные мощности в отношении известных угроз с воздуха примерно на две трети, сообщается в статье. При наличии серьёзного желания противостоять новым угрозам и игрокам необходимо вложить немало средств в развитие оборонных систем и повышение боеготовности.

В этом смысле перед Европой стоит большая общая задача, которую необходимо осуществить вместе с её партнёром — США, утверждают Кристиан Мёллинг и Торбен Шютц. Они объясняют это тем, что воздушная оборона в Европе организуется через НАТО. Европа могла бы укрепить свою собственную дееспособность и взять на себя больше ответственности в НАТО, если бы существенно увеличила свой вклад в деятельность альянса.

Правда, тут встаёт трудный политический вопрос: что нужно защищать — только некоторые особенно важные объекты критически значимой инфраструктуры? Или целые крупные города и регионы? Европа сегодня более уязвима с воздуха, чем 20 лет назад, и оставлять всё в таком состоянии было бы безответственно, предостерегают немецкие исследователи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.