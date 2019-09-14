Daily Mail: Британия намерена выпустить на морские просторы армию беспилотных шпионов

Королевский флот Великобритании начал испытания дистанционно управляемых надводных судов, созданных по технологии MAST-13, сообщает Daily Mail. Новые беспилотники способны действовать вне зоны видимости командного пункта, находящегося на корабле. Поэтому с их помощью можно шпионить за вражескими судами или находить подводные мины, не подвергая опасности военнослужащих.

Британский Королевский флот начинает испытания беспилотных военных катеров, которыми можно дистанционно управлять с расстояния в сотни километров, находить мины или шпионить за вражескими кораблями, сообщает Daily Mail.

Управлять флотом беспилотных надводных судов, который называют «будущим морской войны», можно с помощью пульта дистанционного управления, находящегося в командном пункте военного корабля, рассказывает британская газета.

Технология MAST-13 позволяет обнаруживать подводные мины и шпионить за вражескими кораблями, не подвергая опасности моряков. Один из адмиралов уже похвалил её за «увеличившуюся дальность действия и смертоносность», которую новая технология придаст британским кораблям. В частности, она позволит 13-метровым надводным судам проводить разведку, двигаясь перед военными кораблями, и предупредить их о потенциальной опасности.

Как сообщается в статье, надводные беспилотники способны развивать скорость до 45 узлов, то есть около 84 км/ч. Они могут работать до 10 дней кряду и преодолевать сотни километров.

Беспилотные суда должны управляться двумя специалистами ВМФ из командного пункта военного корабля. Предполагается, что один из них управляет самим беспилотником, а другой — оружием.

Дистанционно управляемые надводные суда были разработаны Лабораторией оборонной науки и техники в рамках специальной программы британского Королевского флота при помощи аэрокосмического концерна BAE Systems, начавшего работу над проектом стоимостью £5 млн в 2015 году.

На этой неделе беспилотники были представлены на Международной конференции по оборудованию для защиты и безопасности в Лондоне. «Это, без сомнения, будущее морской войны, — заявил главный технолог BAE Майк Вудс. — Мы увидели, что происходит в других секторах с беспилотными летательными аппаратами и автомобилями без водителя, и поняли, что в конечном итоге это коснётся и морского судоходства».

По словам специалиста компании, новая технология представляет собой «огромный шаг вперёд во взаимодействии человека и машины, объединяя сложные автономные технологии с возможностями человека для преодоления многих проблем, встречающихся в тяжёлых условиях на море».

Беспилотник защитит моряков от опасности и позволит им дать ответ на всё более разнообразные и зачастую непредсказуемые сценарии, с которыми они сталкиваются, поможет быстрее принять решение в сложных и неоднозначных ситуациях, убеждён представитель фирмы-разработчика.

«Я чрезвычайно воодушевлён технологией, разработанной для MAST-13, и её потенциалом для повышения возможностей военно-морского флота, — заявил глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин. — Я с нетерпением жду дальнейших разработок в области сенсорных технологий и технологий противодействия, которые она могла бы обеспечить, а также повышения дальности действия и смертоносности, которыми она снабдит наши корабли».

Как отмечает Daily Mail, беспилотники MAST-13 были разработаны в рамках программы NavyX, призванной ускорить развитие, тестирование и испытания современных технологий с целью их ввода в эксплуатацию в сроки, которые раньше были невозможными.

Дистанционно управляемые надводные суда обладают алюминиевым корпусом и оснащены двумя дизельными двигателями мощностью в 550 л.с. Они спроектированы как высокоскоростные суда, сообщается в статье.

Беспилотники могут действовать за пределами зоны видимости военных кораблей, что позволит военно-морскому флоту вести разведку, не отправляя людей в опасную зону. Средства на эту программу были выделены из инвестиций общей суммой £75 млн, сделанных в апреле этого года и направленных на то, чтобы произвести революцию в функционировании Королевского флота, сообщает Daily Mail.