Обозреватель WT: чтобы противостоять России и Китаю, США надо перестроить армию

В Стратегии национальной обороны США от 2018 года была заложена цель: США должны быть способны противостоять крупнейшим силам вроде России и Китая. Но в последнее время американская армия, наоборот, в большей степени тренировалась подавлять восстания повстанцев, не закупалась новым оружием и управлялась людьми, которые в своей сфере ничего не знают, отмечает обозреватель Washington Times.

Полтора года назад армия США задалась амбициозной целью по модернизации оборудования, доктрины, организации и программ своих тренировок. В соответствии со Стратегией национальной обороны от 2018 года, США должны быть в силах противостоять таким крупнейшим военным державам, как Россия и Китай. Однако, как отмечает обозреватель Washington Times, адаптироваться к новой программе не так-то просто.

В американской истории модернизация армии проходила с разным успехом. На этот раз военным потребуется и удача, и концентрация на искомой цели на ближайшее десятилетие. И прежде всего, армии США придётся полностью переориентироваться. Ведь последние 18 лет она перестроилась под небольшие миссии против повстанцев. Так, например, военный учебный центр Форт Ирвин переделали с тем, чтобы там можно было имитировать сценарии подавления восстаний, и актёры там играют население.

Однако в соответствии с новой стратегией армия должна готовиться к сражению с крупными игроками. Армия сейчас как раз перестраивается, но в короткие сроки этого не достичь.

Кроме того, бытует мнение, что американская армия не может взять на вооружение новые крупные системы, и с 2002 по 2014 год подобные разработки постоянно останавливали. Однако, как отмечает автор статьи, в некоторых случаях в этом не было вины военных, иногда деньги направлялись на другие нужды или менялись обстоятельства. В итоге получается, что многое из того, чем сегодня пользуется американская армия, было создано в 1970-е годы.

Чтобы встать на путь модернизации, американские военные создали новое командование, и высокопоставленные чиновники теперь на ежедневной основе посвящают большую часть своего внимания этой проблеме — такого прежде не случалось.

Кроме того, американская армия заказала вооружения нового поколения, изыскав для этого возможности в своём бюджете. Теперь конгрессу предстоит поддержать эту инициативу.

Наконец, автор статьи предлагает изменить организационную структуру американской армии, в которой, по его словам, ротация в высших эшелонах происходит слишком часто, и лидеры не успевают достигнуть эффективности в своей работе. Кроме того, на серьёзные должности часто назначают людей, которые не имеют подготовки в своей узкой сфере. Так что автор статьи предлагает для начала готовить лидеров в недрах специальности, а затем, назначив их на позиции, долго не снимать.

Автор статьи в Washington Times предупреждает: перед американской армией стоят серьёзные вызовы и задачи, но он также выражает надежду, что США извлекли уроки из прошлого и подойдут к вопросу модернизации армии обдуманно.