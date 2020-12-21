Das Erste: Маас поддержал оснащение бундесвера боевыми дронами

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за оснащение немецкой армии дронов с оружием, отметив, что такие дроны помогут обеспечить безопасность немецких солдат за рубежом, пишет Das Erste. Издание напоминает, что сейчас в бундестаге идут дебаты о необходимости принятия на вооружение боевых дронов. Противники идеи утверждают, что такие дроны снижают «порог» военного конфликта: впрочем, Das Erste отмечает, что весомый голос Мааса может качнуть чашу весов в пользу сторонников боевых дронов.
В немецком бундестаге идут дебаты по поводу снабжения имеющихся у бундесвера дронов оружием, пишет Das Erste. В числе сторонников вооружения дронов теперь оказался и министр иностранных дел ФРГ, член партии СДПГ Хайко Маас.
«Когда имеется материал, необходимый для защиты немецких солдат за границей, его необходимо предоставить в распоряжение армии», — приводит издание слова Мааса. При этом Маас поддержал решение верхушки СДПГ о продолжении дискуссии на эту деликатную тему.
Как отмечает Das Erste, мнение Мааса может сменить настрой внутри всей СДПГ. Слово главы МИДа имеет особый вес, поскольку его ведомство, совместно с минобороны и ведомством федерального канцлера, отвечает за подготовку заграничных операций бундесвера. До сей поры идею вооружения дронов в СДПГ поддерживали только депутаты, отвечающие за оборонную политику. Эксперт партии по обороне Фритц Фельгентрой даже оставил свой пост из-за несогласия по вопросу дронов с верхушкой СДПГ.
Издание напоминает, что на данный момент бундесвер использует дроны только для разведки. В текущих дебатах обсуждается возможность снабжения оружием новых дронов Heron TP, которые скоро будут поставлены бундесверу из Израиля. На данный момент эта поставка заморожена, поскольку председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених потребовали обсудить этот вопрос в бундестаге. Это требование было встречено с возмущением в партии ХДС/ХСС, однако вице-канцлер Олаф Шольц одобрил перенос сроков решения и проведение дебатов.
Das Erste пишет, что дебаты о вооружении дронов идут в ФРГ уже почти десять лет. Противники боевых дронов утверждают, что принятие на вооружение таких машин снижает порог военного конфликта, ввиду того что пилотирование дронов не связано с риском для жизни.
Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBA Super Дмитрием Биволом.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что пиар-акции Дмитрия Губерниева с поеданием перчатки, ботинка, а также вознаграждением в 100 тыс. рублей за медаль выглядят некрасиво.
Команда избранного президента Джо Байдена «рассмотрит несколько вариантов наказания России за её предполагаемую роль в беспрецедентном взломе правительственных агентств и компаний США, как только он вступит в должность».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от крупных международных соревнований и запретить российским спортсменам выступать под флагом страны до конца 2022 года.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что испытывает симпатию к тренеру молодёжной сборной России Игорю Ларионову и будет наблюдать за его командой на грядущем чемпионате мира.
Власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса. Об этом заявила представитель немецкого правительства Мартина Фитц.
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, которая выступает в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об отношении к своей соотечественнице, двукратной чемпионке мира и Европы в одиночном катании Евгении Медведевой.
Министерство внутренних дел Германии поручило полиции усилить контроль за гражданами, которые прибывают в страну из Великобритании и ЮАР, в связи с выявлением новой мутации коронавируса в этих странах.