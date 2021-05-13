Daily Sabah: Турция намерена решить проблему с С-400 путём диалога с Байденом

03:39
В России представлен проект детского туристического кэшбека
Ростуризм обнародовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря.
03:18
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 15 359 397
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 76 692 и достигло 15 359 397.
03:05
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Иерусалиму
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о нанесениии ракетного удара по Иерусалиму.
02:51
Байден подписал указ о кибербезопасности
Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите правительственных сетей от кибератак.
02:36
Глава Палестины провёл переговоры с Блинкеном
Глава Палестины Махмуд Аббас во время разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о необходимости прекращения агрессии Израиля против Палестины.
02:16
Армия Израиля сообщила об ударе по зданиям ХАМАС
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, среди которых банк группировки.
02:02
Второй регулятор США одобрил вакцину Pfizer для подростков
Второй медицинский регулятор США CDC одобрил вакцину производства Pfizer для подростков 12-15 лет.
01:45
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве
В столице Израиля Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
01:30
В Израиле назвали число выпущенных из сектора Газа ракет
С момента начала обострения на границах палестинского анклава по территории Израиля из сектора Газа выпущено полторы тысячи ракет, сообщила израильская армия.
01:19
Colonial Pipeline сообщила о начале перезапуска трубопровода в США
Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline сообщила о начале процесса перезапуска трубопровода.
01:02
Байден сообщил Нетаньяху о переговорах с палестинцами
Президент США Джо Байден рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о переговорах американской стороны с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока.
00:52
«Атлетико» победил «Сосьедад» и увеличил отрыв от «Барселоны» в Примере
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 36-го тура испанской Примеры.
00:30
В МИД Египта призвали Израиль прекратить атаки палестинских территорий
Глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что израильские силы должны прекратить атаки на палестинские территории.
00:29
Союз ММА России впервые провёл первенство страны среди спортсменов 12—13 лет
В Симферополе прошёл первый чемпионат России по смешанным единоборствам среди юношей в возрастных категориях 12—13 и 14—15 лет.
00:19
ПСЖ по пенальти победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка Франции
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монпелье» в матче 1/2 финала Кубка Франции по футболу.
00:13
«Арсенал» победил «Челси» и обошёл «Эвертон» в таблице АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Челси» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:06
Гендиректор ВОЗ вакцинировался от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от COVID-19.
23:56
«Интер» обыграл «Рому» в Серии А
Миланский «Интер» одержал победу над римской «Ромой» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
23:50
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Сассуоло» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
23:49
Байден провёл переговоры с Нетаньяху
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, он надеется, что вскоре эскалация палестино-израильском конфликте прекратится.
23:45
«Аталанта» с Миранчуком победила «Беневенто» в матче Серии А
Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Беневенто» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
23:45
Хет-трик Ребича и дубль Эрнандеса помогли «Милану» разгромить «Торино»
«Милан» одержал разгромную победу над «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
23:33
Король Саудовской Аравии осудил действия Израиля в Иерусалиме
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд выступил с осуждением действий Израиля в Иерусалиме, а также силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса.
23:30
В Кубинке открылся XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021»
В городе Кубинке Московской области 12 мая состоялось открытие XIII Международного салона «Комплексная безопасность — 2021», мероприятие проходит в выставочном центре «Патриот», в нём принимают участие представители десятка стран.
23:26
Смолов заявил, что игроки «Локомотива» в перерыве высказали друг другу недовольство игрой в первом тайме
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу клуба над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
23:20
«Р-Фарм» начнёт производить вакцину по лицензии AstraZeneca на экспорт
Российская компания «Р-Фарм» в июне выпустит первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, этот препарат произведут только для экспорта, сообщил РИА Новости гендиректор компании Василий Игнатьев.
23:04
Николич — о победе «Локомотива» в Кубке России: я очень счастлив
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу клуба над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
22:59
Норвегия окончательно отказалась от вакцины AstraZeneca
Власти Норвегии окончательно исключили препарат компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения от COVID-19.
22:57
Сёмин отреагировал на победу «Локомотива» в Кубке России по футболу
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу команды в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
22:50
«Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд сыграют в матче за Суперкубок России
В матче за Суперкубок России по футболу 2021 года встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
22:49
ХАМАС пригрозило Израилю отмщением за командира боевого крыла
Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» пригрозило Израилю отмщением за гибель одного из своих командиров Бассема Исы.
22:31
Бучневич, Хафизуллин и Кныжов пропустят чемпионат мира по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила имена трёх игроков, которые по различным причинам не смогут выступить за национальную сборную на чемпионате мира 2021 года в Риге.
22:29
Зариф заявил о готовности сближения Ирана с Саудовской Аравией
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов к сближению с Саудовской Аравией.
22:17
Нестеров сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймз» Никита Нестеров сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Риге.
22:15
Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме
Глава Палестины Махмуд Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме.
22:12
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры
«Валенисия» потерпела поражение от «Севильи» в матче 36-го тура испанской Примеры.
22:07
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
С января в Мурманской области свернули 1159 коек для пациентов с COVID-19. Из них 26 освободились на прошедшей неделе.
22:06
Объявлена программа «Ночи музеев» в Волгограде
Стала известна программа «Ночи музеев» в Волгограде. Акция пройдёт в субботу, 15 мая.
22:05
В Пермском крае организовали проверку школ и детсадов
В Пермском крае организовали проверку школ и детских садов по поручению прокурора региона Павла Бухтоярова.
22:05
В крупных вузах Ставрополья могут открыть прививочные пункты
В Ставропольском крае проработают возможность открытия пунктов вакцинации от COVID-19 на территории крупных вузов.
21:57
«Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу
Московский футбольный клуб «Локомотив» в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России по футболу.
21:57
«Локомотив» победил «Крылья Советов» в финале КР по футболу
Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.
21:50
Москалькова предложила периодически проверять психику получивших оружие
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья человека, получившего право на оружие, надо периодически проверять, в том числе на наличие психических расстройств.
21:43
Сиваков сошёл с «Джиро д'Италия»
Российский велогонщик команды INEOS Павел Сиваков сошёл с престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
21:38
Израильская авиация нанесла удар по 14-этажному зданию в секторе Газа
Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по 14-этажному зданию в секторе Газа. Как утверждают в израильских ВС, внутри здания были размещены структуры палестинского движения ХАМАС.
21:37
«Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри», Кокорин провёл матч в запасе
Флорентийская «Фиорентина» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 36-го тура итальянской Серии А.
21:31
Организаторы «Лидеров России» продлили регистрацию на трек «Информационные технологии»
Организаторы конкурса «Лидеры России» приняли решение продлить регистрацию на трек «Информационные технологии» до 17 мая.
21:29
На ЧАЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности
На Чернобыльской АЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности внутри объекта «Укрытие». Там отметили, что рост не превышает пределов безопасности.
21:27
Футболист «Локомотива» Баринов не сумел доиграть финал Кубка России
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов не сумел доиграть финал Кубка России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
21:18
Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения.