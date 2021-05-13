Daily Sabah: Турция намерена решить проблему с С-400 путём диалога с Байденом

Турция намеревается вступить в переговоры с США по поводу российских ЗРК С-400, пишет Daily Sabah, ссылаясь на слова пресс-секретаря Реджепа Эрдогана Ибрагима Калына. Калын отметил, что Эрдоган планирует встретиться с Джо Байденом на грядущем саммите НАТО, рассчитывая, что Вашингтон пересмотрит свои штрафные меры, введённые после приобретения Турцией российских ЗРК.

Турция и США могут разрешить проблему вокруг российских ЗРК С-400 путём переговоров, пишет Daily Sabah, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Реджепа Эрдогана Ибрагима Калына. Калын также отметил, что Эрдоган планирует провести встречу с Джо Байденом на полях грядущего саммита НАТО.

По словам Калына, Турция ожидает, что США пересмотрит свои решения в отношении санкций, поскольку администрации Байдена хорошо известно, что С-400 не угрожает системам безопасности НАТО или интересам третьих стран. Калын также не исключил возможность того, что Турция закупит американские ЗРК Patriot.

Издание напоминает, что после того, как в 2019 году Турция приобрела у России партию ЗРК С-400, её отношения с США резко испортились. Вашингтон исключил турецкую сторону из программы истребителей F-35, аргументировав это тем, что Россия, используя С-400, сможет втайне собрать секретную информацию о новом американском боевом самолёте. Кроме того, США ввели антитурецкие санкции.