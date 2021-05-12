Insider: на пути сближения США с Индией стоят российские С-400

В последнее время отношения между США и Индией всё крепче — во многом из-за общих опасений относительно роста влияния Китая, пишет Insider. Однако этому сближению могут помешать закупленные Нью-Дели российские ЗРК С-400. США уже не раз вводили санкции против своих партнёров за приобретение этих систем, и Индия может воспринять это как попытку вмешательства в её дела.

В 2021 году перед планами США по сближению с Индией может встать преграда в виде российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Insider.

О своём намерении закупить российские системы Нью-Дели заявил ещё в 2015 году, а в 2018-м заключил с Москвой сделку на более чем $5 млрд. И вот к концу текущего года Индия должна будет получить первую поставку С-400 — как нельзя кстати, ведь страна сейчас сосредоточена на противостоянии с соседним Китаем с его продвинутыми военными самолётами и ракетами дальнего действия. После ожесточённых вооружённых столкновений на индийско-китайской границе в Гималаях в июне 2020 года министр обороны Раджнатх Сингх даже призвал Россию ускорить поставки С-400.

Однако Америке приобретение российских систем её партнёрами не слишком нравится. Так, в конце 2018 года администрация экс-президента Дональда Трампа ввела санкции за покупку С-400 против Китая, а в декабре 2020 года сделала то же самое в отношении Турции.

Что касается Индии, то, как обращает внимание Insider, для неё Россия уже несколько десятилетий выступает крупным поставщиком вооружений. И хотя в последние годы сделок стало меньше, Индия по-прежнему использует немалую долю российской военной техники, включая истребители и военные корабли, и полагается на Москву в их техобслуживании.

Пока администрация действующего президента США Джо Байдена не делала никаких официальных заявлений по поводу потенциальных санкций в отношении Индии за закупку С-400. В марте глава Пентагона Ллойд Остин обсудил сделку со своим индийским коллегой, но, как отметил американский министр, перспектива санкций не поднималась. «Мы, конечно, призываем всех наших союзников отказаться от… (российской техники. — ИноТВ) и избегать любых сделок, которые могут спровоцировать санкции с нашей стороны, — цитирует Остина Insider. — Поставки системы С-400 не было, поэтому вопрос санкций не поднимался. Но мы обсудили тему С-400 с индийским министром».

Как рассказал представитель Пентагона изданию, с тех пор разговоров с Индией касательно российских ЗРК не было, а на данный момент американское оборонное ведомство сосредоточено на том, чтобы предоставить Индии помощь в борьбе с масштабной вспышкой COVID-19.

Insider объясняет, что в последнее время отношения между Вашингтоном и Нью-Дели заметно улучшались — во многом из-за общих опасений относительно растущего влияния КНР. Индия расширяет военное сотрудничество с Америкой, но в то же время пытается поддерживать отношения и с Россией. В этом проявляется политика «стратегической автономии» Нью-Дели.

Хотя об американских санкциях за покупку С-400 пока речи не шло, многие заранее прогнозируют, что такая мера может помешать сближению США и Индии. Как заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по Южной Азии Джо Фелтер на недавнем мероприятии Университета Объединённого командования спецопераций, санкции, «действительно, могут навредить отношениям и этого нужно избежать». «Но Индия тоже должна нам подыграть и понять, что закупка американских вооружений — это не только инвестиция в качественную военную технику. Она указывает на то, с кем вы хотите строить отношения», — заявил эксперт.

Индийские власти в свою очередь могут не слишком благодушно принять американские санкции и увидеть в них попытки вмешательства в дела страны, несмотря на миллиарды долларов, которые Нью-Дели потратил на приобретение вооружений у США, в то же время заключая сделки и с Москвой. По словам индийского эксперта Нандана Ухникришнана, расходы Нью-Дели на оборону уменьшаются и в будущем он, вероятно, будет стремиться больше разнообразить своих поставщиков. Тем не менее Индия продолжит совершать закупки и у России, потому что у неё есть то, что нигде больше не достать, полагает аналитик.

Insider добавляет, что в американском законе о санкциях предусмотрена возможность сделать исключение при определённых обстоятельствах. Впрочем, по данным СМИ, власти США уже заявили Индии, что она вряд ли станет этим исключением. Тем не менее, по оценкам экспертов, на сегодня риторика США относительно стратегических отношений с Индией остаётся по большей части позитивной.