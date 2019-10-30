Swissinfo: «дверь» к мирной Сирии — спецпосланник ООН смотрит на Конституционный комитет с оптимизмом

После многочисленных безуспешных переговоров по Сирии в Женеве 30 октября состоится первое заседание Конституционного комитета. Как отмечает Swissinfo, на этот раз спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсон настроен оптимистично и считает, что комитет может «открыть дверь» для реформ и новых выборов, а значит, и объединённой Сирии.

В среду 30 октября в Женеве пройдёт первое заседание Конституционного комитета Сирии, который должен будет определить будущее страны, где уже несколько лет подряд не прекращается война, пишет корреспондент Swissinfo Саймон Брэдли.

За прошедшие восемь лет в Женеве прошло уже немало переговоров по Сирии — до сих пор все были не слишком удачными. В прошлом году по инициативе России спецпосланнику ООН по Сирии Гейру Педерсону было поручено формирование комитета для работы над новой конституцией.

В сентябре стало известно, что Дамаск и оппозиция пришли к соглашению по созданию комитета из 150 человек — ООН назвала этот шаг «первым реальным политическим соглашением» между сторонами на пути к миру. По словам Брэдли, «следующий шаг — Женева».

В Конституционный комитет входят 50 человек от правительства, 50 представителей оппозиции и 50, отобранных ООН из сирийской общественности. 30% составляют женщины. В каждой группе есть курды, но официально ни Демократические силы Сирии, ни Отряды народной самообороны в комитете не представлены. Каждая группа должна будет отобрать по 15 человек, им нужно будет подготовить свои предложения по конституции, которые после одобрения внутри будут переданы на рассмотрение всему комитету.

За процессом следит Педерсон, а также два председателя — Ахмад Кузбари, представляющий сирийское правительство, и Хади аль-Бахра от оппозиции.

После безрезультатных нескольких лет работы своих предшественников уже четвёртый спецпосланник ООН по Сирии Педерсон считает, что комитет может «открыть дверь» для более обширного политического процесса, реформ и новых выборов, которые в конечном счёте помогут объединить Сирию. Дипломат настаивает, чтобы над конституцией работали сами сирийцы — при посредничестве ООН и «полной поддержке, но без непосредственного участия» со стороны мировых держав вроде Турции, Ирана, России, США, ЕС и Саудовской Аравии.

Пока комитет должен встретиться «на несколько дней», но неясно, сколько времени потребует вся работа. Как утверждает Педерсон, сам он настроен «оптимистично» и считает, что уже «в не столь отдалённом будущем» можно будет наблюдать «заметный прогресс». При этом спецпосланник отмечает, что действий одного комитета мало и для достижения реальных результатов необходим также прогресс и в самой зоне конфликта. Однако, как обращает внимание Swissinfo, далеко не факт, что правительство президента Башара Асада, на стороне которого сейчас находится военное преимущество, не захочет идти на уступки.

Как напоминает издание, соглашение о создании Конституционного комитета было подписано в декабре 2018 года между Россией, Турцией и Ираном в Астанинском формате, который постепенно «затмил» Женевский процесс, так и не сумевший снизить уровень напряжённости в Сирии. Пока было всего 13 встреч в Астане и Сочи, и прогресс был «умеренным».

Начиная с марта 2011 года в сирийском конфликте погибли сотни тысяч человек. Почти половина довоенного населения страны потеряла свои дома. На сегодня, после операций при поддержке России и Ирана, Дамаск контролирует порядка 60% территории страны. Недавно США вывели свои войска из Сирии, после чего Турция развернула операцию против курдских Отрядов народной самообороны. Затем Вашингтон всё-таки добился временной приостановки огня, объявил, что оставит в Сирии небольшой контингент, чтобы защитить нефтяные месторождения от ИГ*, и провёл операцию по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

