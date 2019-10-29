«Чёрная дыра» для политических инвестиций — журналист Polityka поставил под сомнение успех России в Сирии

Хотя большинство считает, что именно Россия выиграла «сирийскую схватку» с США, на самом деле всё обстоит совершенно наоборот, уверен польский журналист Лукаш Вуйчик. В издании Polityka он объясняет, что решением о выводе войск Трамп, возможно, неосознанно действовал в интересах США. А для России, считает журналист, Сирия может обернуться «чёрной дырой», в которую она инвестирует свои ограниченные ресурсы.

«Победила ли Россия в Сирии, и проиграли ли американцы, предав курдов? Или, может быть, именно Трамп принял правильное решение, а Путин делает слишком большие инвестиции без перспективы долгосрочных выгод на горизонте?» — задаётся вопросами в издании Polityka польский журналист Лукаш Вуйчик.

Народы, которые в прошлом имели опыт, связанный с Россией, явно переоценивают её реальное значение в мире. Поэтому для них Россия — это несостоявшееся государство, «припудренное» лишь только Владимиром Путиным, либо недооценённая сила, которая успешно конкурирует с США и Китаем. «И именно последний вариант вновь сработал в плане Сирии», — пишет в издании Polityka польский журналист Лукаш Вуйчик.

22 октября в Сочи президенты России и Турции подписали соглашение, которое в целом «устраивает» северную Сирию и соответствует турецким планам. Следовательно, будет создана «зона безопасности», которая отодвинет курдов от турецкой границы — возможно, не в той степени, как первоначально предлагал Эрдоган, но не намного меньше. Более того, эту зону будут патрулировать турки совместно с россиянами. Таким образом, «Москва выступила в качестве защитника Сирии, принимая решение касательно её территории», — подчёркивает автор.

При этом американцы устранились от поддержки курдов. Формально они базировались на севере Сирии из-за ИГ* — чтобы завершить процесс ликвидации этой организации. Для этого им были нужны курды, которые отлично зарекомендовали себя в борьбе с нетрадиционным противником. В военном плане поставленная задача была выполнена — ИГ больше не контролирует какую-либо значительную территорию.

В целом значение Ближнего Востока, а особенно Сирии, для США преувеличено. Многое указывает на то, что после последних двух десятилетий они уже выбросили из головы идею построения в регионе демократии, которая, в свою очередь, должна была обеспечить его стабильность. Сегодня это звучит не более чем шутка, продолжает он. Нефть остаётся, но сланцевая революция на практике позволила США стать независимыми от ближневосточных поставщиков. Это, конечно, не означает, что чёрное золото больше не имеет значения — перебои с его поставками, вызванные последующими кризисами на Ближнем Востоке, могут дестабилизировать мировые цены на сырьё — и это для США с их экономикой не будет выгодным. Однако не надо забывать, что для обеспечения поставок вовсе не нужно 40 тыс. американских солдат, которые всё ещё базируются в регионе, но тем более они не нужны в Сирии, уверяет он.

Таким образом, представление недавних событий как американского поражения и триумфа Москвы в Сирии является больше ходом российского государственного телевидения, которое также показало странный репортаж о заброшенных американских базах в северной Сирии, где теперь будут базироваться россияне. «Какие преимущества у России в плане Сирии, кроме возможности сделать телешоу?» — задаётся вопросом он. Стратегическое значение этой страны и до гражданской войны было низким. Сегодня Сирия, которая находится в руинах, представляет собой скорее «стратегическую цену», нежели прибыль. Теперь, когда там больше нет американцев, скоро станет ясно, что интересы стран, наиболее вовлечённых в регион: Турции, Ирана и России — во многих случаях противоречивые. И чем больше Асад будет набирать сил, тем больше давления будет оказываться на иностранцев, чтобы они собирали свои вещи, предполагает автор.

«Спрятанный за занавесом своего незнания, Дональд Трамп принял решение по Сирии в соответствии с американскими интересами. Возможно, случайно, но со временем никто не вспомнит об этом. Значение будет иметь прибыль — то есть сокращение потерь, связанных с бессмысленными сирийскими инвестициями. В свою очередь, предполагаемый политический гроссмейстер Владимир Путин под непродолжительные аплодисменты вкладывает гораздо более ограниченные ресурсы своей страны в стратегическую чёрную дыру, тем самым становясь слабее ввиду отсутствия перспективы долгосрочной выгоды. А это уж точно не характеризует победителя», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Лукаш Вуйчик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

