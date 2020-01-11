Swissinfo: швейцарский суд обязал Россию возместить украинским компаниям ущерб от присоединения Крыма

03:00
В ГИБДД назвали число нарушений ПДД в 2019 году в России
Более 100 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) было зафиксировано в 2019 году в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
03:00
Тренер «Тамбова» заявил о желании подписать Жиркова
Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Тамбов» Сергей Первушин заявил о желании подписать футболиста «Зенита» Юрия Жиркова.
03:00
ОКР подаст апелляцию на решение WADA на следующей неделе
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда организация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
03:00
В МИД Абхазии не связывают протесты в стране с влиянием извне
Протесты в Абхазии являются внутренним делом республики, ситуация не связана с влиянием извне, считает абхазский министр иностранных дел Даур Кове.
03:00
Новый посол США в России надеется на укрепление сотрудничества стран
Новый посол США в России Джон Салливан выразил надежду на улучшение российско-американских отношений, а также укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
03:00
Харитонов пообещал вскоре назвать дату следующего боя
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов пообещал вскоре поделиться информацией относительно своего следующего поединка.
03:00
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
03:00
Джокович снялся с турнира ATP в Аделаиде
Вторая ракетка мира Новак Джокович не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории АТР 250 в австралийской Аделаиде.
03:00
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве
Главное управлении МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение до 17:00 субботы, 11 января, из-за мокрого снега и гололедицы.
03:00
СМИ: Футболист «Аякса» Блинд может завершить карьеру в 29 лет из-за проблем с сердцем
Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд рискует завершить карьеру из-за состояния здоровья.
03:00
Глава судебной власти Ирана призвал быстро расследовать дело Boeing
Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал судебную организацию вооружённых сил в кратчайшие сроки провести расследование ситуации со сбитым украинским самолётом, который потерпел крушение под Тегераном 8 января.
03:00
Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол
Российский футболист Дмитрий Тарасов, который отправляется на сборы с казанским «Рубином», поделился эмоциями от возвращения к тренировочному процессу.
03:00
В Госдуме оценили заявление Трампа о торговых отношениях с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
03:00
Габашвили и Кравчук проиграли сербам в парном матче на ATP Cup
Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук уступили сербам Николу Чачичу и Виктору Троицки в парном матче в рамках полуфинала ATP Cup.
03:00
В Омане назначили нового султана
Новым султаном Омана назначен 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Саид, который до этого занимал пост министра наследия и культуры.
03:00
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос стал новым игроком ПБК ЦСКА.
03:00
В Пермском крае возбудили дело по факту ДТП с автобусом
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
03:00
Малкин назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан одним из лучших игроков завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing
Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
03:00
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.
03:00
В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации
Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
03:00
Игонин предложил ввести для болельщиков допустимую норму алкоголя
Бывший футболист «Зенита», а в настоящее время депутат законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин считает, что для болельщиков на стадионах необходимо ввести допустимую норму содержания алкоголя в крови.
03:00
Игонин: проходят времена, когда болельщики много пили
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин не видит связи между употреблением пива болельщиками и беспорядками на трибунах.
03:00
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что объём экспорта российского вооружения составляет $14—15 млрд в год.
03:00
Макгрегор заявил, что способен победить Серроне в любой весовой категории
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с американцем Дональдом Серроне.
03:00
Панарин заявил, что хотел бы исполнять роль тренера на Матче звёзд НХЛ
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что у него получилось бы руководить игроками на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Рухани призвал устранить недостатки систем обороны Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о необходимости устранить все недостатки систем обороны страны после того, как пассажирский самолёт был случайно сбит под Тегераном.
03:00
Силкин: ничего страшного в продаже пива на стадионах нет
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что продажа пива на стадионах не скажется на поведении болельщиков во время проведения спортивных мероприятий.
03:00
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
03:00
Бушманов назвал продажу пива на стадионах правильной инициативой
Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что пиво должно продаваться на стадионах вне зависимости от вида спорта.
03:00
«Каролина» обыграла «Аризону» в НХЛ, Свечников отдал голевой пас
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Аризона Койотс».
03:00
Рухани прокомментировал ситуацию со сбитым украинским самолётом в Иране
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран выражает самые глубокие соболезнования в связи с катастрофой украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными.
03:00
Джокович обыграл Медведева, сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Даниила Медведева и принёс сборной Сербии победу над командой России в полуфинале АТР Cup.
03:00
Хачанов уступил Лайовичу в полуфинале ATP Cup
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Сербии Душану Лайовичу в первом матче полуфинального противостояния на АТР Cup.
03:00
Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе
Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Колорадо Эвеланш».
03:00
В ЛНР сообщили о двух за сутки нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики дважды за сутки нарушили режим тишины.
03:00
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате человеческой ошибки, заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.
03:00
Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота
Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».
03:00
Россияне рассказали, как впервые попробовали сигареты и алкоголь
Специалисты ФНИСЦ РАН выяснили, что большинство россиян впервые попробовали алкоголь во время учёбы или в окружении родственников. С данными исследования ознакомился RT.
03:00
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался. Ещё около 40 человек больны.
03:00
В Москве 11 января ожидается до -2 °С
В Москве в субботу, 11 января, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
03:00
Тунисский парламент не утвердил новый состав правительства
Парламент Туниса не утвердил состав нового правительства, который был предложен назначенным премьер-министром Хабибом аль-Жемли.
03:00
Совет по обороне Омана призвал правящую семью избрать нового правителя
Совет по обороне Омана призвал правящую семью страны собраться для того, чтобы избрать нового главу государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
03:00
На космодроме Восточный начата сборка «Союза-2.1б»
Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1б» началась на космодроме Восточный, старт ракеты запланирован в рамках кампании OneWeb в 2020 году.
03:00
США совместно с Японией и Монголией призвали КНДР прекратить пуски ракет
Госдепартамент опубликовал совместное заявление представителей США, Японии и Монголии, в котором содержится призыв к КНДР остановить запуски баллистических ракет.
03:00
Небензя прокомментировал принятие СБ ООН резолюции о гумпомощи САР
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона удовлетворена принятием Совбезом ООН резолюции о продлении срока трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
03:00
Оппозиция всё ещё контролирует здание администрации президента Абхазии
Здание администрации президента Абхазии всё ещё находится под контролем оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
На Тайване начались выборы главы администрации и парламента
На Тайване началось голосование на выборах главы администрации и Законодательного юаня (местного парламента).
03:00
СМИ: Российский выход в космос с борта МКС отложен
Выход российских космонавтов в открытый космос, который был запланирован на 15 января, перенесён на неопределённый срок.