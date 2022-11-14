Столтенберг: нельзя совершать ошибку и недооценивать Россию

21:55
В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от COVID-19
В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации от коронавируса.
21:54
Мелёшин: могли и больше забить «Локомотиву»
Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
21:54
Спасатели локализовали пожар на Подольском электромеханическом заводе
В МЧС России заявили, что пожарным удалось локализовать возгорание на Подольском электромеханическом заводе.
21:49
В Татарстане зарегистрировали 103 случая коронавируса за сутки
В Татарстане зарегистрировали 103 случая коронавируса за последние сутки.
21:45
В Краснодарском крае выявили 29 случаев коронавируса за сутки
В Краснодарском крае выявили 29 случаев коронавируса за последние сутки.
21:44
Сийярто: серьёзных предложений по новым санкциям ЕС против России не было
В Евросоюзе не было существенных предложений по новым санкциям против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
21:44
Фердинанд: роман Роналду и «Манчестер Юнайтед» окончен
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на интервью нападающего Криштиану Роналду.
21:41
В Севастополе зафиксировали 30 случаев COVID-19 за сутки
В Севастополе зафиксировали 30 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:36
В Тверской области подтвердили 24 случая COVID-19 за сутки
В Тверской области подтвердили 24 случая COVID-19 за последние сутки.
21:33
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выплате «репараций» Украине
Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.
21:32
Гол Морозова в овертайме принёс «Северстали» победу над «Локомотивом» в матче НХЛ
«Северсталь» обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:32
Мать-героиня Дехтяренко рассказала о своей семье
Многодетная мать Ольга Дехтяренко рассказала о своей семье. Вместе с мужем она воспитывает девять дочерей и одного сына.
21:31
В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за сутки
В Иркутской области зарегистрировали 103 случая COVID-19 за последние сутки.
21:29
Врач Терещенко дала советы по борьбе с сонливостью
Ирина Терещенко, медицинский директор лаборатории СИТИЛАБ, врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, дала советы по борьбе с сонливостью.
21:28
Член Общественной палаты Данюк: попытки изолировать Россию полностью провалились
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о планах глав МИД ЕС продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также предпринимать попытки «изолировать» Москву на международной арене.
21:27
В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:18
Вратарь «Торонто» Самсонов вернулся к тренировкам на льду после травмы
Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов вернулся к тренировкам на льду.
21:16
В Анапе нанёсший ножевые ранения участковым мужчина выстрелил в прибывшего сотрудника СК
В Анапе мужчина, нанёсший ножевые ранения двум пришедшим на вызов участковым, выстрелил в сотрудника Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который прибыл на место происшествия. Об этом сообщили в региональном СК.
21:13
Генсек ООН заявил о желании встретиться с Лавровым на Бали
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак рассказал, что генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш заявлял о своём желании встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.
21:12
Каток на ВДНХ откроется 25 ноября
Каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.
21:12
В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Татарстане ожидается усиление ветра во вторник, 15 ноября. Порывы могут составить 15—20 м/с.
21:11
В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в 2023 году
В Новгородской области нарастят поддержку бизнеса в следующем году, заявил министр инвестиционной политики региона Денис Носачёв.
21:11
ЦСКА разгромил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
ЦСКА в домашнем матче обыграл БК «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.
21:11
Офтальмолог Миргородская посоветовала правильно выставить освещение при работе за ноутбуком
Врач — офтальмолог-микрохирург «СМ-клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская дала советы по безопасной работе за ноутбуком.
21:10
Экономист Смирнов спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году
Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году.
21:10
В Калининградской области рассказали о ходе рекультивации крупной свалки ТКО
В Черняховске Калининградской области завершается рекультивация свалки твёрдых коммунальных отходов. Её площадь составляет 6,8 га.
21:09
В Новой Москве открыли четыре тематических парка с начала года
В Новой Москве открыли четыре тематических парка с начала 2022 года.
21:02
СК России завёл более 2 тысяч дел по факту преступлений киевского режима с 2014 года
Следственный комитет России с 2014 года завёл более 2 тыс. уголовных дел по факту преступлений киевского режима, сообщила пресс-служба СК.
20:59
В Госдуме считают возможным защитить Валиеву от дисквалификации после обращения WADA в CAS
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.
20:56
Цена на газ в Европе к закрытию торгов поднялась выше $1255 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов поднялась выше $1255 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
20:52
Чернов уверен, что «Спартак» может отыграть шесть очков у «Зенита»
Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белые могут догнать «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:44
Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в водах Дании
Компания Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании после получения разрешения от Датского агентства геоданных.
20:43
Боррель заявил о намерении ЕС продолжать предпринимать попытки «изолировать» Россию
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о планах глав МИД продолжать оказывать санкционное давление на Россию, а также предпринимать попытки «изолировать» Москву на международной арене.
20:41
Веснина: матч Медведева и Рублёва — настоящий триллер
Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва над соотечественником Даниилом Медведевым на старте Итогового турнира ATP.
20:32
Чернов — о дебютном голе Пруцева: думаю, коридорчик ему сделаем
Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал дебютный гол футболиста красно-белых Данила Пруцева в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
20:28
Власти Польши ввели принудительное управление активами «Газпрома» на территории страны
Власти Польши объявили о введении временного принудительного управления активами российской компании «Газпром» на территории страны. Об этом сообщили в польском Министерстве развития и технологий.
20:20
Кавазашвили заявил, что ЧМ-2022 не потеряет зрелищности из-за отсутствия сборной России
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, планирует ли он наблюдать за мундиалем в Катаре.
20:19
Цены на газ в Европе поднялись выше $1245 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе поднялись до $1245 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
20:16
Экономист Скрыль высказалась о перспективах поставок нефти в Индию и Китай
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль высказалась о перспективах поставок российской нефти в Индию и Китай.
20:16
В России запустили эстафету в честь 165-летия со дня рождения Циолковского
В России запустили молодёжную эстафету в честь 165-летия со дня рождения учёного Константина Циолковского.
20:12
В Подмосковье рассказали о грантах для молодых предпринимателей
В Московской области рассказали о грантах для молодых предпринимателей.
20:11
В Союзе кинематографистов поддержали приглашение Кустурицы на фестиваль «Дух огня» — 2023
Председатель Московского отделения Союза кинематографистов России Евгений Герасимов поддержал приглашение сербского режиссёра Эмира Кустурицы на фестиваль «Дух огня» — 2023.
20:08
Metaratings: руководство «Црвены Звезды» проведёт встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»
Руководство «Црвены Звезды» планирует провести встречу с представителями нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
20:06
В ФНС заявили, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей
Федеральная налоговая служба России заявила, что контрольные органы проводят проверки нескольких ресторанных сетей.
20:02
Янчук: победа Рублёва над Медведевым стала неожиданностью
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Андрея Рублёва в матче с соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.
20:00
Между Сербией и Косовом в скором времени начнутся переговоры в Брюсселе
Между представителями Белграда и Приштины в понедельник, 14 ноября, пройдут переговоры касательно выстраивания диалога между Сербией и непризнанной республикой Косово при посредничестве Европейского союза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
19:55
В Подмосковье подвели итоги пожароопасного сезона
Пожароопасный сезон в лесах Московской области завершится во вторник, 15 ноября.
19:53
Глава МИД Венгрии Сийярто возмутился обвинениями в распространении российских нарративов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился, услышав в свой адрес обвинения в «распространении российских нарративов».
19:51
Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили ещё в трёх регионах
Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили в Башкирии, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
19:50
Автоэксперт Солдунов посоветовал не полагаться на автопилот в электромобиле
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов посоветовал не полагаться на автопилот в электромобиле.